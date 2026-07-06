¡Susto!, realiza un hidroavión un acuatizaje forzoso en el East River de Nueva York

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    ¡Susto!, realiza un hidroavión un acuatizaje forzoso en el East River de Nueva York
    Esta imagen, tomada de un video, muestra un hidroavión tras realizar un acuatizaje de emergencia en el East River de la ciudad de Nueva York, el domingo 5 de julio de 2026. AP/@brianmichaelf/X

Hace tres semanas se produjo un suceso muy similar, en el que otro hidroavión sufrió un accidente en el mismo río sin que se reportaran heridos

NUEVA YORK- Un hidroavión realizó un aterrizaje forzoso este domingo en el East River de Nueva York, que discurre entre Manhattan y Brooklyn, con ocho personas a bordo que fueron rescatadas, dos de ellas con heridas leves, informaron las autoridades.

“El piloto de un hidroavión Kodiak 100 hizo un aterrizaje forzoso hoy en el East River, cerca de Brooklyn, Nueva York, sobre el mediodía hora local, haciendo que se partiera el puntal de un ala”, indicó la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) en X.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/accidente-de-hidroaviones-en-alaska-deja-al-menos-5-muertos-LRVG3459046

La agencia federal publicó un vídeo del medio especializado FL360aero en el que se veía la nave flotando en el río en posición vertical y con un ala parcialmente sumergida, y divulgaba que esta llevaba seis pasajeros y dos pilotos a bordo.

“Los controladores de tráfico aéreos no estaban dando servicios a esta avioneta. La FAA lo investigará”, agregó la agencia.

El Departamento de Bomberos de Nueva York dijo a medios locales que los ocho tripulantes fueron rescatados por sus equipos de emergencia y dos de ellos fueron evaluados in situ por lesiones leves.

El hidroavión cayó en posición vertical en el agua, a la altura del Bajo Manhattan, y fue trasladado a un muelle por las autoridades, agregaba el canal CBS.

El accidente se produce tras una jornada de intenso tráfico en los ríos de la ciudad debido a una concentración naval con decenas de buques militares y grandes veleros históricos con motivo del 250 aniversario de EE.UU., celebrado ayer sábado, aunque hoy las aguas volvieron a la normalidad.

Hace tres semanas se produjo un suceso muy similar, en el que otro hidroavión sufrió un accidente en el mismo río sin que se reportaran heridos.

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