Termina la luna de miel de Joe Biden con el votante demócrata, va en caída libre su aceptación

Esos comicios, que se celebrarán en noviembre, son contemplados normalmente como un referéndum a la labor del inquilino de la Casa Blanca, pese a que en ellos únicamente se renuevan las dos cámaras del Legislativo federal, además de otros puestos en instituciones estatales y locales.

De hecho, “en una encuesta en marzo preguntamos a la gente si pensaba que su voto en las elecciones de medio mandato sería un voto a favor o en contra de Biden, y el 36% dijo que veía su voto como un voto contra Biden, y solo el 24% a favor de él”, explicó a Efe el director de Investigación Política del centro de estudios Pew, Carroll Doherty.

TE PUEDE INTERESAR: Recesión en EU, ¿qué tan probable es que ocurra?

Según varios sondeos publicados esta semana, entre ellos uno de Pew, la valoración del presidente cayó en picada hasta alcanzar sus niveles de más bajos desde que llegó a la Casa Blanca en 2021.

E incluso una encuesta del diario The New York Times y Siena College indicaba que el 64% de los votantes demócratas preferiría ver a otro candidato que no sea Biden en las presidenciales de 2024, con la economía y la inflación como principales lastres para el gobernante.

TE PUEDE INTERESAR: Inflación incontenible en EU, sube a 9.1% en junio, lo más alto en 40 años

DEMÓCRATA DE TODA LA VIDA Y CON DUDAS

Richard, de 68 años, es un demócrata de toda la vida que votó por Biden en las pasadas elecciones presidenciales; cree que el político demócrata tiene que ser más firme para ayudar a su partido en la cita en las urnas de noviembre; y tiene dudas sobre a quién apoyará en 2024.

“El presidente Biden necesita ser más agresivo a la hora de impulsar sus políticas, y más directo en los enfoques”, opinó en declaraciones a Efe este jubilado de raza blanca tras votar de manera anticipada esta semana en las primarias en el estado de Marylad.

Pertrechado con un sombrero de paja para protegerse del sol a la salida de un centro de votación en la zona acomodada de Chevy Chase (Maryland), Richard consideró un error que Biden intente contentar a demócratas y republicanos.

“Necesita una dirección más firme”, dijo Richard.

Todos los votantes demócratas consultados por Efe en tres centros electorales en el condado de Montgomery (Maryland) coincidieron en que respaldarán a Biden si finalmente opta por la reelección en 2024, pese a que algunos no están seguros de que pueda ser el mejor aspirante.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué implican para las más jóvenes las prohibiciones al aborto en EU?

Respecto a los comicios de medio mandato, las mujeres encuestadas coincidieron en que Biden y los demócratas deberían centrarse de aquí a noviembre en políticas que puedan garantizar el derecho al aborto y a favor de un mayor control de armas.

Anne, una jubilada de 86 años, no comprende las críticas al presidente.

TE PUEDE INTERESAR: Padre de víctima del tiroteo en Parkland interrumpe a Biden al firmar ley sobre armas

“No acabo de entender por qué todo el mundo se queja de lo que hace o no hace”, reflexionó Anne en una conversación con Efe a las puertas de una biblioteca en el área de Silver Spring, donde depositó su papeleta en las primarias en Maryland tras llegar conduciendo en su coche.

BIDEN YA ESTÁ MAYOR

No obstante, esta afroamericana cree que el presidente a su edad -79 años- debería retirarse, aunque matizó que no solo él, sino también el resto de políticos de edad similar (el expresidente Donald Trump tiene 76 años y la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, 82 años). “Es la hora de generaciones más jóvenes”, zanjó.