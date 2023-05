Texas, tiroteos, apoyo al uso de las armas y contra la migración

En el curso de casi un siglo, Texas ha tenido un lema estatal de una palabra: “Amistad”. Pero muchos ven que ese vínculo desenfadado está cambiando.

“Texas siempre me pareció un lugar amigable. Pero para ser honesto, esta última década simplemente se siente más malo”, comentó Chris Tomlinson, texano de quinta generación y columnista de negocios para The Houston Chronicle. Ha escrito dos éxitos de librería sobre la historia del estado, incluido: “Forget the Alamo: The Rise and Fall of an American Myth” (“Olvide el Álamo: el ascenso y caida de un mito estadounidense”).

Tomlinson hace notar que más del 70% de los texanos mayores de 60 años son blancos no hispanos, mientras que más del 70% de los texanos menores de 30 años son personas de color.

“Esto crea la tensión que uno ve en torno a los derechos electorales y asuntos culturales como la teoría crítica de la raza y cuestiones LGBTQ”, manifestó. “Cuando se tiene ese nivel de cambio demográfico, va a haber tensión”.