The Observer, el periódico dominical más antiguo del mundo, es vendido a Tortoise Media

Así también, Lucy Rock, quien actualmente es la editora interina de The Observer, será la editora impresa de The Observer; mientras que James Harding, quien es editor y fundador de Tortoise, se convertirá en el editor jefe.

Además, Tortoise se comprometió a que va a cumplir con todas las “ condiciones de empleo clave para cualquier miembro del personal, así como para los trabajadores autónomos y colaboradores, que deseen seguir trabajando en The Observer ”.

Por su parte, The Scott Trust, quien es el propietario del Guardian Media Group, indicó en un comunicado que Tortoise Media adquirió The Observer a través de una combinación de efectivo y acciones.

En un comunicado publicado en el sitio web de Tortoise Media , se precisa “ Tortoise se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo para comprar The Observer a The Guardian Media Group y The Scott Trust ”.

LONDRES- El propietario del diario británico The Guardian confirmó la venta de The Observer, del considerado el periódico dominical más antiguo del mundo, a Tortoise Media.

Y añade, “el Trust también tendrá un asiento en el consejo editorial, que estará presidido por Sir Richard Lambert, ex editor del Financial Times. El consejo de administración de la empresa se ampliará de siete a nueve miembros, la mayoría de los cuales serán directores no ejecutivos”.

En opinión de Matthew Barzun “este proceso reveló el enorme respeto y la conexión apasionada que tienen tantas personas con el periódico dominical más antiguo del mundo”. y prosigue diciendo, “estoy profundamente agradecido a nuestros socios inversores, incluido el Scott Trust, todos los cuales esperan un periodismo independiente de la más alta calidad”.

“Nos llena un gran sentido de responsabilidad al convertirnos en parte de su larga historia y en participantes en compartir las historias que seguirá contando durante mucho tiempo”, concluye Barzun.

Por su parte, James Harding explicó que “The Observer tiene un lugar histórico en el mundo del periodismo y un lugar especial en el corazón de sus lectores. Estamos entusiasmados por poner todo lo que tenemos para asegurarnos de que sus valores, intereses y pasiones lleguen a aún más personas en los próximos años”.

Por lo que, añade Harding “respetamos el hecho de que las personas hayan tenido diferentes puntos de vista sobre la mejor manera de avanzar para The Observer. Todos compartimos una creencia apasionada en su futuro y el privilegio de trabajar para él”.

Siendo así concluye Harding que “estamos ansiosos por reunir a las personas brillantes de nuestras dos salas de redacción y comenzar a trabajar en el periodismo que nos importa. Estoy absolutamente encantada de que Lucy Rock, siguiendo los pasos de Rachel Beer, la primera mujer en editar un periódico nacional, se convierta en editora de la versión impresa, aportando su integridad, consideración y criterio a The Observer todos los domingos”.

Por otra parte, Lucy Rock expresó: “es un gran privilegio que me confíen la dirección editorial del periódico The Observer y liderar a su equipo de primera clase de periodistas, comentaristas, críticos y editores hacia una nueva era de su ilustre historia”.

“Como la última administradora del periódico dominical más antiguo del mundo, estoy comprometida con la preservación y protección de sus valores liberales, independientes e internacionalistas”. continúa diciendo Rock.

De este modo, concluye “espero trabajar con mis colegas mientras continuamos produciendo páginas animadas, provocativas y galardonadas semana tras semana, y unirme al talentoso equipo de Tortoise para construir una identidad digital dinámica para The Observer”.

Richard Lambert, quien es el presidente del consejo editorial, precisó que “The Observer es importante. En un mercado ruidoso, tiene una voz independiente y progresista, que cubre ideas e historias que no reciben la atención adecuada en otros lugares”. y concluye explicando que “sus comentarios editoriales están determinados por sus periodistas, no por otros intereses. Estos valores deben ser apoyados y estoy dispuesta a hacer todo lo que pueda para ayudar”.

Por último, Emma Sullivan, quien es la directora general de Tortoise, afirmó que “todo el equipo de Tortoise está entusiasmado con la idea de unir nuestras redacciones”.

Siendo así, concluye Sullivan que “reconocemos la magnitud del desafío que supone crear algo completo y brillante a partir de dos culturas y orígenes diferentes, pero abordaremos el trabajo con optimismo y respeto y, junto con nuestros nuevos colegas de The Observer, estamos absolutamente seguros de que podemos crear algo mucho mayor que la suma de sus partes”.

The Observer, fue fundado en 1791 convirtiéndose en parte del Guardian Media Group en 1993, considerado un baluarte de los valores liberales en la industria mediático del Reino Unido.

Mintras que Tortoise nació en 2019 de la mano de James Harding, quien fue exeditor del London Times y director de noticias de la BBC, y como el exembajador de Estados Unidos en Londres,

Tortoise se comprometió con los lectores que va a honrar los valores históricos de The Observer.

Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press y Tortoise Media.