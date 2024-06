Tiananmen, 35 años después: una generación con más recursos pero mucho más controlada

PEKÍN- Más de tres décadas después de los hechos ocurridos en la noche del 3 al 4 de junio de 1989, cuando soldados y tanques del Ejército de Liberación Popular chino se abrieron paso hasta la céntrica plaza pequinesa, el tema sigue siendo tabú en China, que nunca ha publicado una cifra oficial de fallecidos por la represión militar y que oscila entre cientos y miles de personas, según la fuente.

“Comenzaron protestando estudiantes universitarios, idealistas, que tenían muchas esperanzas depositadas en el país. Había una gran necesidad de reformas y problemas de injusticia social. Al tiempo, el Partido Comunista (PCCh) estaba dividido a nivel interno, y todo parecía indicar que podría haber un cambio. Las protestas, además, se ganaron el apoyo de la población en general”, relata a EFE Renee Xia, directora de Chinese Human Rights Defenders (CHRD).

La represión militar en las calles de la capital acabó con cualquier tentativa para exigir una mayor apertura política y las autoridades lo apostaron todo a la reforma económica sin rendir cuentas por aquel capítulo, como si nunca hubiera sucedido.

OTROS PROBLEMAS

“Ahora, los desafíos son otros. Nuestra generación da por hecho que un cambio político no es posible y también tiene otras preocupaciones. La sostenibilidad del modelo, la desaceleración económica. Que no haya trabajo como antes. Que no podamos comprar una casa, que pinchen burbujas, que haya desigualdades”, comenta un trabajador pequinés del sector audiovisual.