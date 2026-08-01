Tiroteo en restaurante de hamburguesas deja tres muertos en Idaho

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    Tiroteo en restaurante de hamburguesas deja tres muertos en Idaho
    Un nuevo tiroteo cimbró a Estados Unidos; se reportan al menos tres personas muertas, entre ellas el tirador. AP

Escenas de terror se vivieron en este negocio en el noroeste de EU; el responsable se quitó la vida

IDAHO, EU.- Al menos tres personas murieron y dos más resultaron heridas este sábado durante un tiroteo registrado en un restaurante de la cadena In-N-Out Burger, en la ciudad de Twin Falls, Idaho, en el noroeste de Estados Unidos, informaron autoridades locales.

Entre los fallecidos se encuentra el presunto atacante, quien fue localizado sin vida cerca del lugar de los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han precisado si murió durante un enfrentamiento con policías o por otra causa.

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El jefe de la Policía de Twin Falls, Matthew Hicks, indicó que los investigadores trabajan para establecer la identidad del agresor y el motivo del ataque, mientras continúan las entrevistas a cientos de personas que se encontraban en la concurrida zona comercial donde ocurrió el tiroteo, alrededor de las 14:30 horas.

$!El joven fue captado en videos que circularon en redes sociales, mientras disparaba con un rifle.
El joven fue captado en videos que circularon en redes sociales, mientras disparaba con un rifle. AP

“Creemos que la amenaza para la comunidad ha terminado”, afirmó Hicks, quien describió la escena como “muy caótica” y señaló que las autoridades aún notificaban a los familiares de las víctimas.

Testigos relataron que el agresor portaba un rifle tipo AR. Lane Koehn, quien se encontraba detenido en un semáforo cercano al restaurante, declaró que vio salir al atacante del área del autoservicio con el arma y observó cómo un hombre armado respondió a los disparos. También presenció a un empleado del restaurante auxiliar a una trabajadora herida de bala en el pecho mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

Otro video captado por un automovilista muestra al presunto tirador caminando con el rifle hacia un automóvil blanco y abriendo la cajuela antes de que el conductor decidiera alejarse por temor a que sacara más armas.

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El ataque ocurrió en una de las zonas comerciales más concurridas de Twin Falls, ciudad de aproximadamente 56 mil habitantes ubicada a unos 205 kilómetros al sureste de Boise. Durante el operativo, la policía cerró carreteras y un puente cercano, además de pedir a la población evitar el área mientras se desarrollaban las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque.

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