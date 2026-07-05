Tras tiroteo en reunión familiar por el 4 de julio en Nueva York, cuatro niños resultaron heridos

NUEVA YORK.- Tras el tiroteo registrado la noche del sábado durante una celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos en Brooklyn, Nueva York, ocho personas fueron heridas, entre ellas cuatro menores de edad, no obstante, hasta momento no hay detenidos por estos hechos.

El tiroteo se registró en el patio de un edificio de apartamentos a aproximadamente una cuadra del famoso paseo marítimo de Coney Island y no lejos del lugar donde, más temprano durante el feriado, se celebró el concurso de comer hot dogs de Nathan’s Famous.

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El hombre, que no ha sido identificado, disparó varias veces hacia el interior del patio de la vivienda mientras una familia festejaba la fecha con una barbacoa, dijo a la prensa la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch.

Tras el reporte los agentes que acudieron al lugar y encontraron a ocho personas con heridas de bala: cuatro niños de 6, 7, 12 y 14 años, dos mujeres de 21 y 25 años y dos hombres de 33 y 37 años.

La mujer de 21 años y el hombre de 33 recibieron disparos en el pecho, el menor de 6 fue alcanzado en el abdomen y los otros tres niños sufrieron heridas de bala en la pierna o el muslo, detalló el NYPD.

Trascendió que el sospechoso estaba vestido completamente de negro con la cara cubierta por un pasamontañas y después de disparar huyó a pie.

Aunque las autoridades no han revelado de momento los nombres de las víctimas ni han confirmado el motivo del tiroteo, Tisch indicó que no hubo indicios de discusiones o altercados en la barbacoa previos al ataque.