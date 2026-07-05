Tras tiroteo en reunión familiar por el 4 de julio en Nueva York, cuatro niños resultaron heridos

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    Tras tiroteo en reunión familiar por el 4 de julio en Nueva York, cuatro niños resultaron heridos
    Una de las víctimas, una mujer de 21 años, se encuentra en estado crítico, mientras que las demás fueron descritas como estables ESPECIAL.

En el lugar de los hechos se recuperó un arma de fuego TEC-9 con cargador extendido, así como 10 casquillos percutidos

NUEVA YORK.- Tras el tiroteo registrado la noche del sábado durante una celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos en Brooklyn, Nueva York, ocho personas fueron heridas, entre ellas cuatro menores de edad, no obstante, hasta momento no hay detenidos por estos hechos.

El tiroteo se registró en el patio de un edificio de apartamentos a aproximadamente una cuadra del famoso paseo marítimo de Coney Island y no lejos del lugar donde, más temprano durante el feriado, se celebró el concurso de comer hot dogs de Nathan’s Famous.

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El hombre, que no ha sido identificado, disparó varias veces hacia el interior del patio de la vivienda mientras una familia festejaba la fecha con una barbacoa, dijo a la prensa la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch.

Tras el reporte los agentes que acudieron al lugar y encontraron a ocho personas con heridas de bala: cuatro niños de 6, 7, 12 y 14 años, dos mujeres de 21 y 25 años y dos hombres de 33 y 37 años.

La mujer de 21 años y el hombre de 33 recibieron disparos en el pecho, el menor de 6 fue alcanzado en el abdomen y los otros tres niños sufrieron heridas de bala en la pierna o el muslo, detalló el NYPD.

Trascendió que el sospechoso estaba vestido completamente de negro con la cara cubierta por un pasamontañas y después de disparar huyó a pie.

Aunque las autoridades no han revelado de momento los nombres de las víctimas ni han confirmado el motivo del tiroteo, Tisch indicó que no hubo indicios de discusiones o altercados en la barbacoa previos al ataque.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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