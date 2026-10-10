Tiroteo masivo al norte de EU deja nueve muertos, incluido el agresor

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    Tiroteo masivo al norte de EU deja nueve muertos, incluido el agresor
    En esta imagen de un video facilitado por WJET, varios transeúntes se reunen frente al lugar donde ocurrió un tiroteo el viernes 9 de octubre de 2026, en Erie, Pensilvania. AP

Autoridades locales informaron los hechos pero no dieron mayores detalles por ‘respeto’ a las víctimas

Nueve personas, entre ellas dos niños, murieron tras un tiroteo masivo y un enfrentamiento que duró varias horas en Erie, Pensilvania.

Según una filial de CBS, la policía fue alertada por la tarde del viernes después de que testigos informaran haber visto a un hombre disparando un arma antes de entrar en una casa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/al-menos-2-muertos-y-35-heridos-en-un-tiroteo-masivo-en-una-fiesta-en-eu-JJ23912597

Dos mujeres fueron halladas muertas en la calle, y más víctimas fueron encontradas muertas dentro de la vivienda.

Autoridades informaron que hay un total de nueve muertos incluido el presunto agresor.

«No hay palabras que puedan expresar adecuadamente la magnitud de la pérdida de vidas aquí», dijo. «Por respeto a las víctimas y sus seres queridos, no comentaré los detalles específicos de lo que nuestros agentes encontraron hoy. Nuestros investigadores están trabajando diligentemente en este momento para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. No especularemos sobre un posible móvil ni sobre ninguna información que pueda comprometer esta investigación».

Las autoridades no proporcionaron más detalles.

“No he visto nada parecido en mis más de 28 años (en la policía)”, declaró el jefe policial de Erie, Rick Lorah, a una cadena local de noticias: “No estoy seguro de que la ciudad de Erie haya visto alguna vez la pérdida de vidas y la devastación que acabamos de presenciar”.

El gobernador Josh Shapiro señaló el sábado que ofreció el “pleno apoyo” de su gobierno a la alcaldesa de Erie, Daria Devlin.

Erie se encuentra a unos 188 kilómetros al norte de Pittsburgh.

Según la plataforma Gun Violence Archive 2026, en Estados Unidos se han registrado al 10 de octubre de 2026 un total de 366 tiroteos masivos con un total 10 mil 067 muertes por tiroteos masivos.

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AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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