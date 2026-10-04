Al menos 2 muertos y 35 heridos en un tiroteo masivo en una fiesta en EU

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    Al menos 2 muertos y 35 heridos en un tiroteo masivo en una fiesta en EU
    Las autoridades investigan la escena de un tiroteo masivo en el que al menos dos personas murieron y 35 resultaron heridas por disparos la mañana del domingo, según la Oficina de Investigación de Georgia. AP

En lo que va de 2026 el balance de víctimas en estos tiroteos es de más de 9 mil 800 muertos y 18 mil 380 heridos de 350 tiroteos masivos

Al menos dos personas murieron y 35 resultaron heridas este domingo en un tiroteo masivo durante una fiesta en un barrio residencial en el estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos, informaron las autoridades.

El ataque tuvo lugar a la 1:25 hora local (5:25 GMT) en la localidad de Vienna, ubicada en el condado de Dooly, indicó un comunicado de la Oficina de Investigación de Georgia (GBI, en inglés).

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Por el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los posibles atacantes ni las motivaciones del tiroteo, y se limitó a señalar que una investigación está en curso.

El sheriff de Dooly, Craig Peavy, explicó a los medios que la fiesta reunía a más de mil personas y se realizaron disparos contra medio centenar de asistentes en dos lugares separados por una cuadra.

Los fallecidos son dos hombres de 20 y 23 años de edad, mientras que 25 de los 35 heridos fueron trasladados al hospital por la gravedad de sus heridas.

Estados Unidos ha presenciado más de 350 tiroteos masivos en lo que va de año, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.

El balance de víctimas en estos tiroteos es de más de 9 mil 800 muertos y 18 mil 380 heridos en 2026.

Uno de los tiroteos más recientes tuvo lugar la noche del viernes durante una fiesta privada en un centro comercial de Los Ángeles, que se saldó con la muerte de dos personas.

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