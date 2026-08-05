Todos los detalles del primer viaje latinoamericano del Papa León XIV como pontífice

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    Todos los detalles del primer viaje latinoamericano del Papa León XIV como pontífice
    La visita es especialmente significativa debido a los vínculos que Leo mantiene desde hace mucho tiempo con Perú. EFE

El viaje del 6 al 17 de noviembre incluirá escalas en Montevideo, Paysandú y Florida en Uruguay; Buenos Aires, Córdoba y Luján en Argentina; y Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa en Perú

El papa León XIV realizará en noviembre su primera visita pastoral a América Latina desde el inicio de su pontificado, en una gira de once días que lo llevará por Uruguay, Argentina y Perú, confirmó este miércoles la Santa Sede.

La agenda comenzará el 6 de noviembre en Uruguay, donde visitará las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida. Posteriormente se trasladará a Argentina para recorrer Buenos Aires, Córdoba y el santuario de Luján. La última etapa del viaje será en Perú, con actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, antes de concluir la visita el 17 de noviembre.

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El paso por Perú reviste un significado especial para el pontífice. Antes de ser elegido como sucesor de Francisco, León XIV desarrolló gran parte de su ministerio pastoral en ese país, donde ejerció como misionero durante varias décadas y fue obispo de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023. Además de su nacionalidad estadounidense, el Papa cuenta con ciudadanía peruana.

Uno de los momentos más esperados será precisamente su regreso a Chiclayo, la comunidad eclesiástica que dirigió antes de su elección como jefe de la Iglesia católica y con la que mantiene un estrecho vínculo.

La gira también incluirá una visita a Argentina, país natal del papa Francisco. Durante los doce años de su pontificado, Francisco recibió numerosas invitaciones para regresar a su tierra, aunque finalmente nunca realizó ese viaje.

De acuerdo con el cronograma difundido por el Vaticano, León XIV permanecerá en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, en Argentina del 8 al 11 y en Perú del 11 al 17. Los detalles de cada actividad y las celebraciones previstas serán anunciados en las próximas semanas.

Antes de este recorrido por América Latina, el Pontífice viajará a Francia del 25 al 28 de septiembre, en lo que será su primera visita oficial a ese país y una muestra del intenso calendario internacional que ha comenzado a desarrollar durante los primeros meses de su pontificado.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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