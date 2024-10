Tras ser declarado “persona non grata” por Israel António Guterres es respaldado por potencias en la ONU

Faltó un mensaje similar del quinto miembro permanente del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, aliado inquebrantable de Israel. Su embajadora, Linda Thomas-Greenfield , no hizo la menor alusión al asunto, y se limitó a agradecer a Guterres su discurso de hoy ante el Consejo .

El embajador francés, Nicolas de Rivière, no citó a Israel, pero sí quiso subrayar que Guterres “ tiene el apoyo total y la confianza de Francia ”, mientras que su colega británica Barbara Woodward también destacó su “ apoyo total e inequívoco a él y a toda la ONU por cómo está manejando la crisis ”.

NACIONES UNIDAS- En una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, y delante del mismo Guterres , quien no hizo alusión a esa declaración de Israel, el embajador ruso Vasili Nebenzia fue el más rotundo: esa declaración “es una bofetada no solo a la ONU, sino a todos nosotros. Llamamos a todos los miembros del Consejo y a la ONU a reaccionar contra este acto indignante ”, dijo el diplomático.

De entre los demás países, destacó el mensaje de Argelia, cuyo embajador, Amar Bendjama, expresó “la solidaridad total de Argelia y la admiración y apoyo al secretario general tras la increíble decisión” de Israel, una decisión que “refleja un claro desdén del sistema de la ONU y de la comunidad internacional por completo”.

LA ONU RESPONDE

La declaración de Guterres como ‘persona non grata’ por parte de Israel “es una mera declaración política y no legal”, puesto que la ONU no reconoce esa figura, explicó el portavoz, Stéphane Dujarric.

“Vemos ese anuncio como una declaración política del primer ministro (de Israel), y además un ataque más contra el personal de la ONU de parte del Gobierno de Israel”, dijo Dujarric, quien reiteró que no tiene efectos legales y que “continuamos nuestros contactos con Israel a niveles operativos y otros, porque tenemos que hacerlo”.

Sobre el hecho de que el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, haya dicho que prohíbe la entrada de Guterres en el país, le quitó importancia argumentando que todo viaje del secretario general se hace a invitación de un país; sin embargo, reconoció que puede afectar a una eventual visita a Gaza, dado que la entrada en la franja necesita un permiso de Israel.

Dujarric recordó que otros gobiernos de otros países han usado la misma expresión de ‘persona non grata’ en el pasado con otros representantes de la organización, pero precisó que en sus 24 años en Naciones Unidas, nunca había visto una declaración de tal calibre contra un secretario general ni “que se utilizara ese tipo de lenguaje”.

También recordó que las fricciones con la ONU afectan no solo a Guterres, sino por ejemplo a Philippe Lazzarini, el alto comisionado de la Agencia de la ONU para los palestinos (URNWA), quien no ha podido entrar en Gaza y al que se le ha negado recientemente la renovación de su visado para Israel.

UN AÑO DE CONFLICTO PERSONAL DE ISRAEL CONYTRA GUTERRES

El Gobierno de Israel declaró al propio secretario general de la ONU, António Guterres, ‘persona non grata’ y prohibió su entrada al país, pero este es solo el último capítulo de un año entero de desaires contra la persona de Guterres.