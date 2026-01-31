¿Por qué la versión del ICE sobre fractura una craneal de migrante mexicano genera tensión en hospital de Minnesota?

MINNEAPOLIS- Las enfermeras de cuidados intensivos dudaron de inmediato de la palabra de los agentes federales de inmigración que llegaron a un hospital de Minneapolis con un migrante mexicano que presentaba fracturas en el rostro y el cráneo. En un primer momento, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) afirmaron que Alberto Castañeda Mondragón había intentado huir mientras estaba esposado y “se lanzó intencionalmente de cabeza contra una pared de ladrillos”, según los documentos judiciales presentados por un abogado que solicita su liberación. TE PUEDE INTERESAR: Lo que MAGA ve en el espejo de Minnesota Pero el personal del Centro Médico del Condado de Hennepin (HCMC) determinó que eso no explicaba las fracturas y el sangrado cerebral del hombre de 31 años, dijeron tres enfermeras familiarizadas con el caso. “Era de risa, si hubiera algo de lo que reírse”, comentó una de las enfermeras, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a comentar la atención al paciente. “Era imposible que esta persona se hubiera lanzado de cabeza contra una pared”. La explicación del ICE es un ejemplo de los recientes desencuentros entre los agentes de inmigración y el personal sanitario, que han contribuido a aumentar la tensión en los hospitales de Minneapolis. Los trabajadores del centro del condado de Hennepin sostienen que los agentes del ICE han inmovilizado a pacientes incumpliendo las normas del hospital y se han quedado con ellos durante días. Los agentes también han merodeado por el recinto y presionaron a gente para que demuestre su ciudadanía. Desde el inicio de la “Operación Metro Surge”, la campaña migratoria del presidente, Donald Trump, en Minnesota, los agentes del ICE se han convertido en una presencia tan constante en el hospital que la dirección ha emitido nuevos protocolos acerca de cómo se debe interactuar con ellos. Algunos trabajadores se quejan de que han sido intimidados hasta el punto de que evitan cruzarse con los agentes durante sus turnos y usan comunicaciones encriptadas para evitar cualquier espionaje electrónico.

Agentes federales han llevado a cabo operaciones similares en Los Ángeles, Chicago y otras ciudades, donde los opositores han criticado lo que consideran tácticas excesivamente agresivas. No está claro cuántas personas han necesitado atención hospitalaria mientras estaban detenidas. LESIONES QUE PARECEN NO COINCIDIR CON EL RELATO DEL ICE La AP entrevistó a un médico y cinco enfermeras que trabajan en HCMC, que hablaron sobre el caso de Castañeda Mondragón bajo condición de anonimato. La AP también consultó a un médico independiente, y todos señalaron que las lesiones no eran compatibles con una caída accidental o con un choque contra una pared. La versión del ICE acerca de cómo se lastimó evolucionó durante el tiempo que los agentes federales estuvieron a su lado. Al menos uno de ellos dijo al personal sanitario que Castañeda Mondragón “recibió una paliza” después de su arresto el 8 de enero cerca de un centro comercial en St. Paul, según los documentos judiciales y uno de los trabajadores del centro. La detención se produjo un día después del primero de dos tiroteos letales perpetrados por agentes migratorios en Minneapolis. La situación llegó a un punto crítico cuando el ICE insistió en utilizar grilletes para sujetarlo por los tobillos a la cama, lo que provocó un acalorado enfrentamiento con el personal, de acuerdo con los registros judiciales y los empleados del hospital familiarizados con el incidente. TE PUEDE INTERESAR: El terror de Estado llegó a Estados Unidos En ese momento, Castañeda Mondragón estaba tan desorientado que no sabía qué año era y no podía recordar cómo se había lesionado, contó una de las enfermeras. Los agentes creyeron que estaba intentando escapar después de levantarse y dar unos pasos. “Básicamente, tratamos de explicarle al ICE que así es como es alguien con una lesión cerebral traumática: impulsiva”, relató la enfermera. “No pensamos que estuviera intentando escapar por la puerta”. Los guardas de seguridad acudieron al lugar, seguidos por el director general y el abogado del hospital, que se reunieron en el despacho de un médico para discutir las opciones para tratar con la agencia, agregó. “Finalmente acordamos con ICE que un auxiliar de enfermería se sentaría con el paciente para evitar que se fuera”, dijo la enfermera. “Accedieron a quitarle los grilletes poco después”.