Tras un frágil alto el fuego en Gaza, ahora Trump quiere ‘resolver’ guerra en Ucrania

WASHINGTON- Con un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás y un acuerdo de rehenes en vigor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que ahora se centrará en poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y está considerando proporcionar a Kiev armamento de largo alcance mientras busca presionar a Moscú para que se siente a negociar. Poner fin a las guerras en Ucrania y Gaza fue central en la campaña de reelección de Trump para 2024, en la que criticó persistentemente al entonces presidente Joe Biden por su manejo de los conflictos. Sin embargo, al igual que su predecesor, Trump también se ha sentido frustrado con Vladímir Putin, ya que no ha logrado convencer al líder ruso de mantener conversaciones directas con el ucraniano Volodymyr Zelenskyy para poner fin a una guerra que se acerca a su cuarto año. TE PUEDE INTERESAR: Alemania promete ayuda militar a Ucrania; Kiev estima que necesita 120 mil mdd Pero recién llegado del alto el fuego en Gaza, Trump muestra una nueva confianza en que finalmente puede avanzar en poner fin a la invasión rusa. También señala que está dispuesto a aumentar la presión sobre Putin si no se sienta a la mesa pronto. ”Curiosamente, hicimos progresos hoy, debido a lo que ha sucedido en el Oriente Medio”, dijo Trump sobre la guerra entre Rusia y Ucrania el miércoles por la noche mientras recibía a una cena glamurosa a los partidarios de su proyecto para construir un salón de baile en la Casa Blanca. A principios de esta semana en Jerusalén, en un discurso ante el Knéset, Trump predijo que la tregua en Gaza sentaría las bases para que Estados Unidos ayude a Israel y a muchos de sus vecinos del Oriente Medio a normalizar relaciones. Pero Trump también dejó claro que su principal prioridad en política exterior ahora es poner fin al mayor conflicto armado en Europa desde la II Guerra Mundial.

”Primero tenemos que resolver lo de Rusia”, dijo Trump, dirigiéndose a su enviado especial Steve Witkoff, quien también ha servido como su principal interlocutor con Putin. “Tenemos que resolver eso. Si no te importa, Steve, centrémonos en Rusia primero. ¿De acuerdo?”. TRUMP SOPESA ENTREGAR TOMAHAWKS A UCRANIA Trump se prepara para recibir a Zelenskyy para conversaciones el viernes, su cuarta reunión cara a cara este año. Antes de la reunión, Trump ha dicho que está considerando vender a Kiev misiles de crucero Tomahawk de largo alcance, lo que permitiría a Ucrania atacar el corazón del territorio ruso, si Putin no resuelve la guerra pronto. Zelenskyy, quien quiere el sistema de armas desde hace mucho tiempo, dijo que ayudaría a Ucrania a ejercer la presión necesaria sobre Rusia para que Putin participe en conversaciones de paz. Putin ha dejado claro que proporcionar Tomahawks a Ucrania cruzaría una línea roja y dañaría aún más las relaciones entre Moscú y Washington. Pero Trump no se ha dejado disuadir. ”Le gustaría tener Tomahawks”, dijo Trump sobre Zelenskyy el martes. “Tenemos muchos Tomahawks”. Aceptar vender Tomahawks a Ucrania sería un movimiento llamativo, dijo Mark Montgomery, analista de la conservadora Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington. Pero podría llevar años suministrar y entrenar a Kiev en el sistema Tomahawk. Montgomery dijo que a corto plazo sería más útil para Ucrania aumentar sus reservas de misiles de Ataque de Rango Extendido (ERAM) y el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, conocido como ATACMS. Estados Unidos ya aprobó la venta de hasta 3,350 ERAM a Kiev a principios de este año. El Tomahawk, con un alcance de aproximadamente 1.600 kilómetros (995 millas), permitiría a Ucrania atacar mucho más profundamente en territorio ruso que el ERAM (aproximadamente 460 km (285 millas), o el ATACMS (aproximadamente 300 kilómetros, 186 millas). TE PUEDE INTERESAR: Ucrania espera la llegada de misiles Tomahawk desde EU, Rusia espera sean escuchadas sus advertencias ”Proporcionar Tomahawks es tanto una decisión política como una decisión militar”, dijo Montgomery. “El ERAM tiene un alcance más corto, pero esto puede ayudarles a presionar a Rusia operativamente, en su logística, el mando y control, y su dispersión de fuerzas dentro de varios cientos de kilómetros de la línea del frente. Puede ser muy efectivo”. NUEVAS SANCIONES A RUSIA Se espera que Zelenskyy reitere su petición a Trump de que golpee la economía rusa con más sanciones, algo que el republicano, hasta la fecha, ha parecido reacio a hacer. El Congreso ha considerado legislación que llevaría a sanciones más duras contra Moscú, pero Trump se ha centrado principalmente en presionar a los miembros de la OTAN y otros aliados para que dejen de comprar petróleo ruso, el motor que alimenta la máquina de guerra de Moscú. Con ese fin, Trump dijo el miércoles que India, que se convirtió en uno de los mayores compradores de crudo de Rusia después de la invasión de Ucrania, había acordado dejar de comprar petróleo a Moscú. Esperando la aprobación de Trump está una legislación en el Senado que impondría aranceles elevados a los países que compren petróleo, gas, uranio y otras exportaciones de Rusia en un intento por paralizar económicamente a Moscú.