Alemania promete ayuda militar a Ucrania; Kiev estima que necesita 120 mil mdd

Internacional
/ 15 octubre 2025
    Alemania promete ayuda militar a Ucrania; Kiev estima que necesita 120 mil mdd
    Las reservas de armas en los arsenales europeos prácticamente se han agotado, y solo Estados Unidos tiene un almacén suficiente de armas listas que Ucrania necesita más. FOTO: AP.

Las nuevas promesas de apoyo llegaron un día después de que nuevos datos mostraran que la ayuda militar extranjera a Ucrania había disminuido drásticamente

BRUSELAS.-Alemania prometió el miércoles más de 2.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, mientras el gobierno de Kiev calculó que necesitaría 120 mil millones de dólares en 2026 para resistir la invasión rusa.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, declaró que Alemania comprará armas estadounidenses por valor de 500 millones de dólares para Ucrania bajo un nuevo programa para acelerar el equipamiento militar. Estonia, Finlandia, Lituania y Suecia también dijeron que participarían en la iniciativa de financiación.

Pistorius afirmó que el “paquete de Alemania aborda una serie de necesidades urgentes de Ucrania. Proporciona sistemas de defensa aérea, interceptores de misiles Patriot, sistemas de radar y artillería guiada de precisión, cohetes y municiones”.

Indicó que Alemania proporcionará por separado “otros dos sistemas de defensa aérea Iris-T, incluyendo un gran número de misiles guiados, así como misiles de defensa aérea portátiles”. También se entregarán armas antitanque, dispositivos de comunicación y armas portátiles.

Programa de financiación rápida de la OTAN

Durante el verano, la alianza transatlántica comenzó a coordinar entregas regulares de grandes paquetes de armas a Ucrania para ayudar a frenar a las fuerzas rusas. El objetivo era enviar al menos una carga al mes de apoyo militar dirigido y predecible, cada una valorada en alrededor de 500 millones de dólares.

Bajo el acuerdo financiero, conocido como la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés) los aliados europeos y Canadá están comprando armas estadounidenses para ayudar a Kiev a mantener a raya a las fuerzas rusas. Aproximadamente 2.000 millones de dólares ya se habían asignado desde agosto.

El ministro de Defensa de Finlandia, Antti Häkkänen, señaló que su país ha “decidido unirse a la PURL, porque vemos que es crucial que Ucrania obtenga las armas críticas de Estados Unidos.” Finlandia también proporcionará un paquete separado de su propio equipamiento militar.

El ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, sostuvo que “Suecia está lista para hacer más.” Dio la bienvenida a las discusiones entre otros países nórdicos y las naciones bálticas —Estonia y Lituania— sobre ayudar a completar otra carga también.

