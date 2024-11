Tras validarse culpabilidad de terroristas del 11- S; librarían pena capital

WASHINGTON.- Un juez militar ha dictaminado como válido el acuerdo de declaración de culpabilidad del autoproclamado cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Khalid Sheij Mohamed (KSM), y dos de sus cómplices, lo que revive la posibilidad de que sean condenados a cadena perpetua y no a la pena capital, celebró este jueves la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

La resolución militar también implica a Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi, considerados sus cómplices en ese atentado en el que murieron casi tres mil personas.

TE PUEDE INTERESAR: En su ausencia, lugarteniente del ‘chapito’ Iván Archivaldo Guzmán, es imputado por narcotráfico en Chicago

A cambio de su declaración de culpabilidad sobre todos los cargos, el gobierno estadounidense había aceptado la cadena perpetua en lugar de la pena de muerte, pero el secretario de Defensa, Lloyd Austin, rescindió ese pacto en agosto. El coronel Matthew McCall, que juzga a esos acusados en la Base Naval de Guantánamo, señaló que Austin actuó demasiado tarde y excedió su competencia al hacerlo.

“Finalmente volvemos a encontrar la única solución práctica después de casi dos décadas de litigio”, indicó ACLU este jueves en un comunicado.

Según precisó el diario The New York Times, el magistrado ha aceptado que Mohamed y los otros dos acusados comparezcan ante su tribunal militar para presentar sus declaraciones de culpabilidad por separado, algo para lo que todavía no hay fecha y que se podría apelar.

ACLU indicó en su nota que dicho acuerdo de culpabilidad “subraya aún más el hecho de que la pena de muerte no está en sintonía con los valores fundamentales” del sistema democrático estadounidense: “Es inhumano, inequitativo e injusto”, dijo.

La decisión del juez militar llega tras un litigio entre los tres acusados para que su acuerdo de culpabilidad se considerara válido. Mohamed y sus cómplices están acusados desde 2012 de terrorismo, secuestro de aeronaves, conspiración, asesinato en violación de la ley de la guerra y ataques contra civiles, así como de causar intencionalmente lesiones corporales graves.

De llegar a celebrarse un juicio, el proceso se prolongaría como mínimo 18 meses, según destacó a EFE en noviembre de 2023 el coordinador de los equipos de defensa en Guantánamo, el general de brigada Jackie Thompson.

Un acuerdo negociado de culpabilidad, en su opinión, es “la mejor manera” de salir del actual “impasse”: “Ofrece una oportunidad para satisfacer completamente los intereses del Gobierno, de las víctimas y de sus familias” y de los acusados.