Trump acusa a China de intervenir en elecciones de EU; asegura que hackeo comprometió datos de 220 millones de personas

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    Trump acusa a China de intervenir en elecciones de EU; asegura que hackeo comprometió datos de 220 millones de personas
    Donald Trump anunció esta situación durante un mensaje a la nación la noche de este jueves. AP

El Mandatario reveló esta información que dijo había estado oculta durante años

WASHINGTON, EU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves a China de haber intervenido en las elecciones presidenciales de 2020 mediante un presunto ciberataque que comprometió los datos de 220 millones de estadounidenses y aseguró que la información será investigada tras la desclasificación de documentos de inteligencia.

Durante un mensaje a la nación, el mandatario afirmó que la información permaneció oculta durante años y sostuvo que el gobierno chino habría impulsado una estrategia para influir en el proceso electoral y socavar la confianza de los ciudadanos en su administración.

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Según Trump, un informe elaborado por un grupo de inteligencia documenta una serie de ataques cibernéticos atribuidos a China que vulneraron sistemas electrónicos y expusieron información de votantes. También aseguró, sin presentar pruebas durante su mensaje, que existió un presunto encubrimiento de estos hechos.

El presidente afirmó que las operaciones habrían incluido acciones para favorecer la derrota de su candidatura en 2020, entre ellas la supuesta fabricación de boletas falsas en favor del entonces candidato demócrata Joe Biden.

Además, señaló que parte de la documentación relacionada con el caso fue destruida y acusó al expresidente Barack Obama de haber participado en esos hechos, aunque tampoco ofreció evidencia para sustentar esa afirmación.

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Trump indicó que buscará una investigación para esclarecer la presunta intervención extranjera en el proceso electoral y reiteró sus críticas al sistema de votación en Estados Unidos. Insistió en la necesidad de exigir identificación a los votantes y cuestionó el voto electrónico, al considerar que facilita irregularidades.

En el mismo mensaje, el mandatario también se refirió a México al asegurar que la frontera sur de Estados Unidos es “la más segura del mundo”, al atribuir esa situación a la disminución del ingreso de migrantes y a una reducción de la violencia en la zona.

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