Alerta Israel a EU sobre un plan iraní para asesinar a Trump, el mandatario estadounidense ordena bombardear a Irán si es asesinado

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Internacional
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    Alerta Israel a EU sobre un plan iraní para asesinar a Trump, el mandatario estadounidense ordena bombardear a Irán si es asesinado
    El presidente estadounidense Donald Trump con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion cerca de Tel Aviv, Israel, el 13 de octubre del 2025. AP/Evan Vucci

La advertencia se produce en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán

WASHINGTON-Israel compartió con Estados Unidos información de inteligencia que apunta a que Irán habría desarrollado un nuevo plan para asesinar al presidente estadounidense, Donald Trump, según informó este jueves el diario The Wall Street Journal, que citó a personas familiarizadas con el asunto.

De acuerdo con el reporte, la información fue transmitida por Israel a las autoridades estadounidenses, aunque no se han divulgado detalles sobre el supuesto complot ni sobre sus posibles responsables.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/por-que-los-nuevos-ataques-plantean-dudas-sobre-hacia-donde-se-dirige-la-guerra-con-iran-IF22059375

La advertencia se produce en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán, marcada por recientes enfrentamientos militares y amenazas cruzadas entre ambos países.

Trump reconoció el miércoles, durante su participación en la cumbre de la OTAN en Ankara, que continúa siendo un objetivo de posibles ataques iraníes y aseguró que existen personas en Irán que buscan atentar contra su vida.

El mandatario vinculó esas amenazas con la muerte del general iraní Qasem Soleimani en 2020, operación estadounidense ordenada durante su primer mandato.

Las autoridades estadounidenses ya habían señalado anteriormente amenazas iraníes contra Trump relacionadas con la muerte de Soleimani, una figura clave de la Guardia Revolucionaria iraní abatida en un ataque con dron estadounidense en Bagdad.

En 2024, el Departamento de Justicia acusó a un ciudadano paquistaní de intentar reclutar personas para un plan de asesinato contra el entonces candidato republicano, aunque Irán negó en ese momento las acusaciones.

La nueva advertencia de inteligencia llega mientras Estados Unidos e Irán atraviesan uno de sus momentos de mayor tensión reciente, luego de que Washington lanzara nuevos ataques contra objetivos iraníes tras acusar a Teherán de amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, a lo que Irán respondió con ataques contra instalaciones estadounidenses en la región.

Trump ha dado por finalizada la tregua que había sido alcanzada por medio de la firma de un marco de entendimiento de paz tres semanas atrás.

El informe sobre el supuesto complot se suma a las preocupaciones de seguridad alrededor del presidente estadounidense, quien ha dicho en varias ocasiones que Irán representa una amenaza directa.

Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni las autoridades iraníes han confirmado públicamente los detalles del supuesto plan de asesinato revelado por la inteligencia israelí al medio estadounidense.

TRUMP ORDENA BOMBARDEAR A IRÁN “A NIVELES NUNCA VISTOS” SI ES ASESINADO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que ha dado instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a “niveles nunca antes vistos” en caso de que sea asesinado como resultado de un complot de la República Islámica.

$!Donald Trump (i), saluda al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (d), en la Casa Blanca.
Donald Trump (i), saluda al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (d), en la Casa Blanca. EFE/Jim Lo Scalzo

”Llevo mucho tiempo en su lista. Es a lo que nos enfrentamos”, declaró Trump en una entrevista con The New York Post. “He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto”, añadió.

El republicano respondió así a informaciones de prensa según las cuales Israel habría advertido a Estados Unidos de que Irán estaría desarrollando un nuevo plan para asesinarlo.

No obstante, en la misma entrevista el mandatario dio a entender que no existe un complot reciente, aunque sostuvo que Teherán lo considera un objetivo desde hace años: “No, no. Israel no ha dicho nada. No, no”, afirmó. “He estado en el número uno durante mucho tiempo, y así es la vida, ¿sabes?”.

”Espero que me extrañen”, agregó, al ser preguntado por un eventual asesinato.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-reabre-dialogo-con-iran-pese-a-declarar-terminado-el-alto-al-fuego-y-llamar-basura-a-su-gobierno-KF22059773

La advertencia se produce en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán, marcada por recientes enfrentamientos militares y amenazas cruzadas que han puesto fin al alto el fuego alcanzado el mes pasado.

Trump ya había reconocido el miércoles, durante su participación en la cumbre de la OTAN en Turquía, que es uno de los principales objetivos de Irán, y vinculó esas amenazas con el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en 2020, en una operación ordenada durante su primer mandato.

Por otro lado, Irán enterró este viernes al líder supremo, Alí Jameneí, fallecido en un bombardeo el primer día de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.

Una vez más, no apareció en público su hijo y sucesor, Mojtaba Jameneí, a quien no se ha visto desde su nombramiento el 8 de marzo, en medio de rumores sobre su estado de salud tras resultar herido durante la guerra.

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