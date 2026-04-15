Trump acusa a su aliada Meloni de falta de valentía por no unirse a los ataques contra Irán

“Estoy conmocionado por ella. Pensaba que tenía coraje, pero me equivoqué”, dijo el presidente estadounidense en una entrevista con el periódico italiano Corriere della Sera.

Donald Trump arremetió el martes contra una de sus aliadas más cercanas, diciendo que la italiana Giorgia Meloni carecía de coraje tras su negativa a unirse a Estados Unidos en el ataque contra Irán.

El ataque se produjo cuando Meloni declaró que su gobierno de extrema derecha suspendería la renovación automática de su acuerdo de cooperación en materia de defensa con Israel “en vista de la situación actual”.

«Giorgia Meloni no quiere ayudarnos en la guerra. Estoy conmocionado», dijo Trump. «¿Acaso a la gente le gusta que su presidente no haga nada para conseguir el petróleo [de Irán]? ¿Le gusta a ella? No me lo puedo imaginar».

Las tensiones entre Italia y Estados Unidos se han intensificado en los últimos días tras las críticas de Trump dirigidas al Papa León XIII, lo que supone un cambio drástico en las relaciones entre el presidente estadounidense y Meloni, cuya alianza política y buena relación personal habían sido abiertamente reconocidas desde hacía tiempo; de hecho, la líder italiana había dicho a principios de este año que esperaba que algún día recibiera el Premio Nobel de la Paz.

Trump dijo que no creía que el pontífice nacido en Chicago estuviera “haciendo un muy buen trabajo”, al tiempo que sugirió que debería “dejar de complacer a la izquierda radical”.

Meloni criticó las declaraciones de Trump contra el papa, calificándolas de «inaceptables». Añadió que no se sentiría cómoda en una sociedad donde se esperara que los líderes religiosos siguieran las directrices de los líderes políticos.

“Ella es la inaceptable”, respondió Trump, “porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad”.

A pesar de la tensión diplomática, Meloni describió a Washington como un “aliado prioritario”.

Sin embargo, añadió que las alianzas requieren franqueza: “Cuando se es amigo, sobre todo aliado estratégico, también hay que tener el valor de expresar las diferencias”.

El gobierno italiano ha entrado en una fase turbulenta en los últimos días tras su derrota en el referéndum sobre justicia, respaldado por Roma.

Según varios analistas, el resultado no fue tanto un rechazo a la propuesta en sí, sino más bien un voto de censura más amplio contra el liderazgo de Meloni.

La primera ministra italiana se ha enfrentado a crecientes críticas, incluso de sectores de su propio electorado, por su alineación con Trump y su reticencia a condenar abiertamente las acciones de Israel.

La reacción se produce en un momento de creciente inquietud entre la población italiana por las implicaciones más amplias del conflicto, en particular el temor a las repercusiones económicas.

En las últimas semanas se ha intensificado la preocupación por las interrupciones en el suministro energético mundial, y el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz ha contribuido a un fuerte aumento en los precios del diésel.

«Se trata de un reposicionamiento», declaró a Reuters Lorenzo Castellani, historiador político de la Universidad Luiss de Roma.

«Teme que una parte considerable del electorado, incluso entre la centroderecha, se vuelva muy crítica con Trump y Netanyahu, así como con los efectos de esta guerra contra Irán en la economía».

Trump parece estar perdiendo el apoyo de los aliados europeos a medida que se intensifica la guerra con Irán, lo que pone de manifiesto las fisuras dentro de la OTAN.

Anteriormente, calificó a la alianza de “tigre de papel” después de que sus miembros ignoraran los llamamientos a brindar apoyo militar en el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense también amenazó con consecuencias para países como España, incluyendo la retirada de tropas, y acusó a aliados como el Reino Unido de no estar a la altura, afirmando que estaban abandonando a Estados Unidos.

Añadió que quienes no estén dispuestos a apoyar a Washington deberían buscarse su propio petróleo.

Además de las crecientes tensiones con Washington, las relaciones entre Italia e Israel también corren el riesgo de deteriorarse tras la decisión de Roma de suspender el memorando de cooperación en materia de defensa. En 2003, Italia e Israel comenzaron a ampliar sus lazos en este ámbito mediante acuerdos de venta de armas, intercambio de tecnología y proyectos industriales conjuntos.

El memorándum, que ha regido la cooperación en materia de defensa entre ambos países, fue firmado formalmente en abril de 2016 y proporcionó un marco para los intercambios militares y la colaboración tecnológica, y anteriormente se renovaba automáticamente cada cinco años.

La decisión de Meloni marca la primera vez que su gobierno interviene directamente para detener el acuerdo, a pesar de meses de crecientes críticas por la conducta de Israel y las presuntas violaciones del derecho internacional.

Hasta ahora, la primera ministra italiana se había limitado a condenar incidentes específicos, como los ataques israelíes contra iglesias y tropas italianas que prestaban servicio en la misión de paz de la ONU en el Líbano, al tiempo que seguía defendiendo el marco general de cooperación bilateral.

El embajador de Italia en Israel, Luca Ferrari, fue convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí después de que el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, durante una visita a Beirut, condenara los ataques aéreos israelíes que han causado miles de víctimas en el Líbano desde principios de marzo.

Tan solo unos días antes, el propio Tajani había convocado al embajador israelí tras un incidente en el sur del Líbano en el que las fuerzas israelíes dispararon tiros de advertencia cerca de cascos azules italianos de la ONU, y uno de los proyectiles impactó a pocos metros de un soldado.