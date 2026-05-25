Compra CDMX derechos para transmitir gratis el Mundial

CDMX.- Tras el llamado de Félix Aguirre, Host City Manager de la Ciudad de México para el Mundial 2026, para combatir la piratería en las transmisiones de partidos, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la capital adquirió los derechos para proyectar gratuitamente los encuentros en fan fest y espacios públicos. La mandataria capitalina dijo coincidir con la presidenta Claudia Sheinbaum en que los partidos del Mundial deberían ser de acceso gratuito para la población.

Brugada explicó que, debido a que los organizadores del torneo fijaron costos por los derechos de transmisión, el Gobierno capitalino sostuvo negociaciones para garantizar que los encuentros puedan proyectarse sin costo en espacios públicos. “Así que el gobierno de la ciudad sostuvo diálogos con ellos y adquirió estos derechos, justamente para poder transmitir públicamente en los distintos festivales futboleros de manera gratuita a toda la población. Así que es uno de los objetivos hacer que la población pueda poder vivir estos momentos del mundial y sabemos que hay una pasión futbolera importante en la población y que pues hoy no todos pueden acceder gratuitamente a ello”, dijo.

La Jefa de Gobierno añadió que estas actividades también buscan fomentar la convivencia comunitaria y promover el deporte entre las personas que no podrán adquirir boletos para asistir al estadio.

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