Defiende Corral a Inzunza: ‘Hace vida normal y no se esconde’ tras ser ligado a ‘Los Chapitos’

En entrevista, el legislador chihuahuense dijo que es muy probable que el sinaloense se apersone en el Senado para el periodo extraordinario previsto para esta semana. Sobre su encuentro del pasado viernes en el Country Club de Culiacán, Corral insistió en que se trató de una reunión en un lugar público y que su homólogo nunca ha pretendido esconderse.

El senador Enrique Inzunza , acusado por la justicia estadounidense de tener vínculos con “Los Chapitos”, hace una vida normal en Culiacán, aseguró su compañero de bancada, Javier Corral.

"Nos reunimos en un lugar público. Tan es así que tomaron una fotografía; había varias mesas. El senador Inzunza hace vida normal en Culiacán. Me parece que se trata de instalar una narrativa de que anda huido o escondiéndose. No es así. Él me dice que quiere tomar esas decisiones (acudir al Congreso) en consideración del coordinador (Ignacio Mier) y del grupo parlamentario, porque tampoco se quiere prestar a ser el objeto o el sujeto esencial de la reunión. No quiere dar pie a ser el motivo de discusión, en lugar de los temas para los que se ha convocado” , indicó.

Desde el pasado 30 de abril —fecha en que la Fiscalía de Nueva York hizo pública las acusaciones contra 10 funcionarios sinaloenses, entre ellos Inzunza y el hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya —al senador no se le había visto en público.

Cuestionado sobre el encuentro, Corral detalló que Inzunza tiene la intención de asistir al período extraordinario convocado en el Congreso para aplazar la elección judicial hasta 2028. Añadió que, conforme a lo que conversaron, “es muy probable que venga” al Senado, especialmente por la reforma que está en discusión.

“Y, en todo caso, si él no viniera, tendría que pedir licencia, eso sí, porque para este tipo de asuntos, sobre todo el aplazamiento de la elección judicial, se requieren las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores”, subrayó.