Defiende Corral a Inzunza: ‘Hace vida normal y no se esconde’ tras ser ligado a ‘Los Chapitos’

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México
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    Defiende Corral a Inzunza: ‘Hace vida normal y no se esconde’ tras ser ligado a ‘Los Chapitos’
    Corral advirtió que la presencia de Inzunza es clave para alcanzar la mayoría calificada necesaria para aplazar la elección judicial hasta 2028, o de lo contrario, se verá obligado a pedir licencia. ARCHIVO

Reaparece Enrique Inzunza en Culiacán: Corral asegura que “hace vida normal” y que el senador ligado a “Los Chapitos” podría volver esta semana al Congreso

El senador Enrique Inzunza, acusado por la justicia estadounidense de tener vínculos con “Los Chapitos”, hace una vida normal en Culiacán, aseguró su compañero de bancada, Javier Corral.

En entrevista, el legislador chihuahuense dijo que es muy probable que el sinaloense se apersone en el Senado para el periodo extraordinario previsto para esta semana. Sobre su encuentro del pasado viernes en el Country Club de Culiacán, Corral insistió en que se trató de una reunión en un lugar público y que su homólogo nunca ha pretendido esconderse.

https://vanguardia.com.mx/opinion/lo-que-sabe-gertz-manero-sobre-inzunza-IL20900945

"Nos reunimos en un lugar público. Tan es así que tomaron una fotografía; había varias mesas. El senador Inzunza hace vida normal en Culiacán. Me parece que se trata de instalar una narrativa de que anda huido o escondiéndose. No es así. Él me dice que quiere tomar esas decisiones (acudir al Congreso) en consideración del coordinador (Ignacio Mier) y del grupo parlamentario, porque tampoco se quiere prestar a ser el objeto o el sujeto esencial de la reunión. No quiere dar pie a ser el motivo de discusión, en lugar de los temas para los que se ha convocado” , indicó.

Desde el pasado 30 de abril —fecha en que la Fiscalía de Nueva York hizo pública las acusaciones contra 10 funcionarios sinaloenses, entre ellos Inzunza y el hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya —al senador no se le había visto en público.

Cuestionado sobre el encuentro, Corral detalló que Inzunza tiene la intención de asistir al período extraordinario convocado en el Congreso para aplazar la elección judicial hasta 2028. Añadió que, conforme a lo que conversaron, “es muy probable que venga” al Senado, especialmente por la reforma que está en discusión.

“Y, en todo caso, si él no viniera, tendría que pedir licencia, eso sí, porque para este tipo de asuntos, sobre todo el aplazamiento de la elección judicial, se requieren las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores”, subrayó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-en-sonora-a-isai-n-sobrino-de-el-chapo-cuenta-con-orden-de-extradicion-GP20949582

De acuerdo con el Reglamento del Senado , para solicitar licencia es necesario que los legisladores presenten su “solicitud por escrito, con firma autógrafa y con señalización de la causa” .

En caso de que así suceda, asumiría el escaño Omar Alejandro López Campos, actual secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa.

ASÍ LO DIJO

Javier Corral, senador:“Desde hace tiempo pensábamos reunirnos a platicar“ .

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