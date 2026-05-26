Beca Rita Cetina... ¿Cuándo depositan los mil 900 pesos del mes de junio de 2026? (Calendario tentativo)

Aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez todavía no confirma las fechas oficiales, la previsión es que los pagos arranquen durante los primeros días de junio. Como ha ocurrido en entregas anteriores, la dispersión del recurso económico se realizaría de manera gradual, tomando en cuenta la primera letra del apellido paterno del beneficiario.

Miles de estudiantes de secundaria y sus familias ya comenzaron a seguir de cerca cualquier anuncio relacionado con la Beca Rita Cetina , uno de los programas sociales educativos más importantes del país. El depósito correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026 genera expectativa porque sería el último apoyo antes de las vacaciones de verano.

Para muchas familias, este recurso representa un respaldo importante en la recta final del ciclo escolar 2025-2026. Los apoyos suelen utilizarse para cubrir gastos de transporte, útiles, uniformes y otras necesidades académicas antes del receso de verano.

CUÁNDO PUBLICARÍAN EL CALENDARIO OFICIAL

Hasta el 25 de mayo de 2026, ni la Secretaría de Educación Pública ni la Coordinación Nacional de Becas han difundido el calendario oficial de depósitos. Sin embargo, tomando como referencia procesos anteriores, las fechas podrían darse a conocer entre el 1 y el 8 de junio.

Las autoridades federales han insistido en que los beneficiarios deben mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales y evitar información falsa que suele circular en redes sociales durante los periodos de pago.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, podría ser uno de los funcionarios encargados de compartir las fechas oficiales a través de redes sociales o comunicados institucionales, como ha sucedido en otros bimestres.

ESTE SERÍA EL CALENDARIO TENTATIVO DE PAGOS

De acuerdo con estimaciones basadas en depósitos anteriores, el calendario tentativo de la Beca Rita Cetina para junio de 2026 quedaría de la siguiente manera:

· Lunes 1 de junio – A, B

· Martes 2 de junio – C

· Miércoles 3 de junio – D, E, F

· Jueves 4 de junio – G

· Viernes 5 de junio – H, I, J, K, L

· Lunes 8 de junio – M

· Martes 9 de junio – N, Ñ, O, P, Q

· Miércoles 10 de junio – R

· Jueves 11 de junio – S

· Viernes 12 de junio – T, U, V, W, X, Y, Z

Las fechas todavía no son definitivas, pero siguen el mismo patrón escalonado que se ha utilizado en otros pagos de programas sociales educativos.

Además, junio marcaría el último depósito del ciclo escolar, ya que durante julio y agosto no se contempla dispersión de recursos debido al periodo vacacional.

CUÁNTO DINERO RECIBIRÁN LOS BENEFICIARIOS

El monto confirmado para estudiantes de secundaria inscritos en escuelas públicas es de mil 900 pesos por familia. En caso de que exista más de un estudiante registrado dentro del mismo hogar, se agregan 700 pesos adicionales por cada hijo extra.

En primaria, el esquema opera de manera distinta. Los alumnos beneficiarios recibirán un pago anual de 2 mil 500 pesos, programado para agosto de 2026, luego de que recientemente se publicaran los resultados correspondientes a este nivel educativo.

“El apoyo económico ayuda a reducir gastos escolares y permite que muchos estudiantes continúen sus estudios”, señalan constantemente autoridades educativas al explicar el objetivo del programa social.

Con el cierre del ciclo escolar cada vez más cerca, miles de hogares permanecen atentos al anuncio oficial de fechas. Para muchas familias mexicanas, el depósito de junio representa un respaldo clave antes de la pausa de varios meses en los pagos de la Beca Rita Cetina.