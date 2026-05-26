Lleva Gerardo Oñate el terror mexicano y la reflexión con ‘El Ritual del Nahual’

En una charla con VMÁS el actor y guionista Gerardo Oñate habló sobre el doble reto que tuvo con la producción y filmación de la cinta ‘El Ritual del Nahual’, cinta de terror mexicana que puede disfrutarse en las salas de Cinépolis en Saltillo y el resto del país. “Muy contento y muy agradecido con la gente que la hizo posible. Porque aquí uno nomás pone un granito de arena, en el sentido de que uno se presenta y pone la cara. Pero para que eso suceda tienen que pasar muchísimas cosas. Entonces, muy contento, muy agradecido y muy orgulloso de que es un producto nacional hecho en San Luis Potosí, pero con ganas, obviamente, de llegar bien lejos”, dijo el actor y guionista.

¿Cómo llega la idea para ti de ‘El Ritual del Nahual’? ¿Cómo fue que tú fuiste ideando, como parte del equipo de producción, además de ser el protagonista? “Mira, ‘El Ritual’ surge como un proyecto de cortometraje dentro del marco del Festival Internacional de Cine Fantástico FERATUM, que es muy conocido por el cine de género y terror. Ellos, en 2020, crearon precisamente una convocatoria para cortometrajes que pudieran producirse en Michoacán. Yo crecí en Michoacán y tenía muchas ganas de volver y contar algo, y justo tuvimos la oportunidad de hacerlo en Tlalpujahua.

“Entonces, un día, ya sabiendo que existía la convocatoria, nos sentamos a platicar sobre qué inquietudes teníamos, no quiero decir filosóficas, pero sí algo que estuviera pasando en nosotros y en México”. Gerardo relató que uno de los sentimientos más presentes al momento de pensar la idea fue el de la justicia, tras ver la noticia de un linchamiento. “Roberto Chávez, que es también el coescritor, y yo vimos un linchamiento. Estaban las noticias por todos lados y, al principio, decíamos: ‘Vale, pues entiendo esta sensación de que no hay justicia y que la gente quiere que haya justicia’. Pero, después de un rato de estar viendo el linchamiento, deja de parecer justicia y nos preguntábamos: entonces, ¿qué forma tiene la justicia? ¿La podemos nosotros definir o no? Porque finalmente los humanos no somos objetivos”, dijo el entrevistado.

LA INSPIRACIÓN COMPLETA Gerardo platicó que la experiencia de vivir en Michoacán y la “necesidad” de justicia que se vive en México terminaron de darle inspiración al entonces cortometraje, que después se convertiría en una película. “Encontramos en el horror de época y en el thriller policiaco una salida para crear un largometraje, en este caso ‘El Ritual del Nahual’, que contara precisamente esto. Entonces, de ahí surge la idea”, explicó. ¿Cuál consideras que fue el reto tuyo, tanto en la creación del guion como al momento de actuar? “El reto de actuar algo que una persona escribe, que uno escribe, por así decirlo, tiene que ver con el hecho de que conocí muy bien al personaje. Entonces, el reto viene con cómo algo que conoces tanto, y al que le debes, entre comillas, tanto, tiene que salir bien.

“Afortunadamente, el tiempo de realización nos permitió adentrarnos y profundizar muy bien en el tema que toca la película, pero creo que es eso: hacerle un servicio a la historia, alimentar la historia de cierta manera para que todos los demás brillen, para que el trabajo de los demás brille y que justamente la escritura empuje el trabajo que cada uno de los involucrados puede hacer. “Y luego viene la respuesta del actor, del personaje que exista, que sienta que sí es una persona que tiene su realidad y que está respondiendo a cosas reales. Entonces, creo que eso es lo que transmite o lo que uno busca transmitir como actor”. Es complicado, sobre todo para las historias de terror hechas en México. ¿Cómo te enfrentaste a todo esto? “Mira, creo que lo mencionas muy bien. El otro día, no recuerdo dónde lo vi, pero creo que fue en ‘La Peli de la Semana’, lo mencionaban. Curiosamente, para los apoyos de gobierno, que es de la manera en la que se hace cine en México, principalmente el cine que llega a cartelera, el terror es poco solicitado. No es un género que le interese tanto a los fondos nacionales.

“Y lo que quiero decir con esto es que, a lo mejor, ese es el caso, pero sí le interesa a la taquilla. Y le interesa a la taquilla internacional”. Oñate resaltó que las premiaciones internacionales le han dado impulso al género de terror, incluso a las historias mexicanas. “El terror, en ese sentido, ha ganado muchísimo terreno y espacio en premios globales, o sea, en premios de talla internacional, como los Oscar o los Golden Globes. Desde hace dos años, muchas de las películas ganadoras son películas de género. Son thrillers fantásticos o cintas de terror que tienen algún tipo de mensaje más allá de los sustos”, dijo el entrevistado.

Enfatizó que la intención no sólo es asustar, sino poner el tema de la justicia sobre la mesa y generar conversación entre la audiencia. “Sí existe el mensaje y, por supuesto, existe un componente de algo desconocido y misterioso, pero queríamos que la gente, cuando la viera, después se llevara algo a su casa, una reflexión, y que a lo mejor se fuera a los tacos después de ver la película y dijera: ‘me cayó el 20 de esto’. Entonces, algo así tratamos de hacer”. ¿Cómo ha sido la respuesta del público con la película? “Muy buena. Fíjate que, en general, hemos tenido intercambios con personas que no nos hubiéramos imaginado. Hemos encontrado en la audiencia cosas muy enriquecedoras que se van al proyecto que sigue o simplemente nos sirven para darnos cuenta de que también estamos aprendiendo.

“Entonces, como lo decías muy bien, creo que al escribir y al interpretar existe esa doble función, ese combo, en el que hay una responsabilidad con la gente. Y cuando me han preguntado en algunas funciones: ‘A ver, quiero que me expliques por qué así, o por qué asá’, siempre me llama la atención porque es gente que se queda reflexionando sobre la película y quiere saber más allá. Hay veces que tengo respuestas para todo lo que quieren saber y hay veces que no; hay veces que les digo: ‘No lo había pensado’”. ¿Cómo podrías definir ‘El Ritual del Nahual’ en tu carrera? “Yo creo que es la primera de muchas que tengo la posibilidad de escribir. Creo que es esta puesta a prueba o, como quien dice, esta prueba piloto de lo que uno puede hacer cuando se lo imagina. Quiero pensar que sirve de inspiración, así como para mí muchos realizadores algún día imaginaron algo, lo escribieron, lo produjeron y lo actuaron. Entonces, creo que es el resultado de mucho trabajo y es la primera película en la que tengo esa participación, más allá de sólo actuar o que sólo me inviten a actuar. Existe ese componente extra, que es algo que venimos haciendo con los cortometrajes desde hace 10 o 12 años: escribirlos, actuarlos, producirlos, empujarlos, distribuirlos y ver qué sucede. Entonces, espero que sea la primera de muchas”.

¿Hay algo que tú digas: ‘esto era crucial para mí cuando lo estábamos haciendo o escribiendo’? “Mira, tampoco quiero que suene promocional, pero creo que hay algo muy bonito en el final. No te la quiero ‘spoilear’, por lo mismo no voy a decir más. Pero creo que el final es algo que nos hizo mucho clic del corto a la película. A la gente le gustaba ese resultado, ese cierre. La culminación del corto fue lo que nos llevó a contemplar crear la versión cinematográfica y, después de trabajar muchas historias diferentes inspiradas en el corto, dijimos: ‘No, se tiene que parecer al corto’”. Gerardo insistió en que la película, actualmente en salas de Cinépolis y Cinemex gracias a su distribución, logró mantenerse fiel a la esencia de la idea original.

“Creo que es por eso, porque es herencia directa del corto y, la verdad, como aprendizaje, como cineasta y como guionista, fue duro darnos cuenta, después de unos seis meses trabajando en historias diferentes, que teníamos que regresar a esto del corto. Y creo que es lo que más ha gustado, al menos por los comentarios que hemos recibido”. Antes de concluir la charla, el cineasta invitó a la audiencia de toda la República Mexicana a acudir a su cine más cercano y darle una oportunidad a una historia mexicana de terror.