Trump afirma que Irán ‘se ha rendido ante sus vecinos’. Presidente iraní revira: rendición ‘es un sueño que se llevarán a la tumba’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El mandatario estadounidense hizo esta delación a través de su cuenta de Truth Social, en respuesta a Masud Pezeshkian, quien dijera que su país pondrá fin a los ataques en contra de los países vecinos
MIAMI- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Irán “se ha rendido ante sus vecinos” y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque “muy duro” contra la República Islámica.
Trump hizo esta afirmación a través de Truth Social después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmara que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.
TE PUEDE INTERESAR: En un intento por apaciguar la creciente ira de las naciones del golfo, presidente de Irán se disculpa por atacar a sus vecinos
”Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, prometiendo no dispararles más”, escribió el republicano.
Trump atribuyó esta supuesta rendición al “implacable ataque de Estados Unidos e Israel”, países que lanzaron una ofensiva el pasado sábado contra la República Islámica en la que murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.
El líder estadounidense calificó a Irán como “el perdedor de Oriente Medio” y anunció que “hoy recibirá un golpe muy duro”.
”Debido a la mala conducta de Irán, estamos considerando, para su destrucción total y muerte segura, zonas y grupos de personas que hasta ahora no habíamos considerado como objetivos”, advirtió.
Pezeshkian, quien forma parte del Consejo de Liderazgo, formado tras la muerte de Alí Jameneí, pidió disculpas a los países vecinos por las ofensivas iraníes lanzadas tras los ataques estadounidenses e israelíes, al mismo tiempo que les llamó a que “no se conviertan en instrumentos del imperialismo”.
”El Consejo de Liderazgo decidió ayer poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios”, aseguró en un mensaje grabado y emitido por la televisión estatal.
PEZESHKIAN: EXIGENCIA DE DENDICIÓN DE EU “ES UN SUEÑO QUE SE LLEVARÁN A LA TUMBA”
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que la exigencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, de una rendición incondicional de la República Islámica “es un sueño que se llevarán a la tumba”.
”La idea de que Irán se rendirá incondicionalmente es un sueño que ellos se llevarán a la tumba”, dijo Pezeshkian en el segundo vídeo emitido por su oficina desde el comienzo de la guerra el pasado 28 de marzo.
Pezeshkian respondía así a Trump, quien aseguró el viernes que “no habrá acuerdo con Irán” y que solo aceptará una “rendición incondicional”.
“Tras eso (la rendición) y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”, aseguró Trump en su red Truth Social.
Los ataques contra la capital iraní y otros puntos del país han sido constantes desde que Israel y Estados Unidos comenzaran el sábado pasado la guerra, en la que hasta el momento han muerto más de un millar de iraníes y han sido destruidos miles de edificios en todo el territorio.
En esos ataques murió el que era el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, además de un gran número de altos cargos militares.
”Lamentablemente, lo que estamos viendo es que, sin respetar ninguna de las leyes internacionales, bombardean cualquier lugar que desean y no se abstienen de atacar escuelas, hospitales y diversos centros en el país”, afirmó Pezeshkian en el video de este sábado.
Irán ha insistido en que no piensa rendirse y en que el país está preparado para un larga guerra, y ha respondido con ataques a Israel -con diez muertos- y varias bases militares y embajadas estadounidenses en los países de la región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudí
No obstante, Pezeshkian anunció también este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.