‘Vamos por ti hasta tu casa’: Sheinbaum estrena plan anti-deserción y pide ‘cazar’ a los que faltan

EL SALTO, JAL.- Durante la inauguración del Bachillerato Nacional Plantel El Salto, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el programa “Te extrañamos en el salón”, una estrategia dirigida a jóvenes con el objetivo de revertir la deserción escolar y fomentar que más estudiantes concluyan sus estudios.

Ante alumnos y docentes, la mandataria llamó a permanecer en las aulas, terminar la formación académica y promover un ambiente de respeto entre compañeros, como parte del mensaje central del arranque del plantel y del nuevo programa.

“Que estudien, que terminen la escuela, ya lo dijo Mario (Delgado), que no hagan bullying, que cuiden a sus compañeras y a sus compañeros, sacar buenas calificaciones y seguir desarrollándose, para bien de ustedes, de su familia y por el bien de México”, expresó.

En el mismo acto, la Presidenta pidió a los estudiantes ayudar a ubicar a quienes hayan dejado de asistir a clases para reincorporarlos al sistema educativo, con la intención de evitar que el abandono se consolide con el paso de las semanas.

“Por eso les pedimos que nos ayuden, que les digan a todos sus amigos que no entraron a la escuela que vengan a la escuela. Si una semana no llegó, hay que ir por él hasta su casa o por ella hasta su casa, que nadie deje la escuela. Se llama el programa ‘Te extrañamos en el salón’”, afirmó.

El programa fue presentado en un contexto de inauguración de infraestructura educativa vinculada al nivel medio superior, con el objetivo de ampliar cobertura y acompañamiento para que los estudiantes permanezcan y concluyan el bachillerato.

Durante la ceremonia, Sheinbaum también replicó frente a los estudiantes un gesto asociado a una tendencia viral entre jóvenes en redes sociales conocida como “six seven”, en un momento de interacción con el público asistente.

En el evento realizado en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 331, acompañaron a la titular del Ejecutivo federal el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva.