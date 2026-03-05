No termina el drama: Cazzu no se arrepiente de lo que ha dicho sobre Christian Nodal

Han pasado más de dos años desde que comenzó el conflicto público entre Christian Nodal y su expareja Cazzu, y el centro de la conversación no siempre ha sido la custodia o crianza de su hija, sino la vida amorosa y pública del cantante junto a Ángela Aguilar, especialmente la forma en la que ocurrió la ruptura y el inicio de esa relación. Fue durante una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, de Univision, donde la argentina reafirmó su postura ante la reciente ola de comentarios en redes sociales. “Estoy muy orgullosa del público que no está de acuerdo conmigo. Yo no quiero que todo el mundo me ame, porque creo que eso no es real... ¿Hay artistas amados por todo el mundo? No lo sé”, expresó.

EL ÚLTIMO CONFLICTO La cantante, con quien el mexicano Christian Nodal tiene una hija llamada Inti, se sinceró al decir que sabe perfectamente que a muchas personas les desagradan sus declaraciones y su música, algo que, asegura, no le parece negativo. Cazzu también se refirió a la tiradera que recientemente dedicó a Rauw Alejandro, luego de que en su canción ‘Rosita’ hiciera una referencia a Christian Nodal, su expareja. “Creo que la gente a veces no está de acuerdo con tu discurso, con tu forma, con tu música, con lo que piensas, con lo que crees, y eso está bien”, reiteró.

Para la artista, el hecho de que no todo el mundo la ame —ni a su música ni a su discurso— es completamente válido, por lo que no tiene problema con ello. VIVE ‘EN PAZ’ Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, confesó que actualmente vive un momento de paz en su vida y que las declaraciones que ha hecho responden a lo que considera necesario decir en su momento.

La argentina también compartió que su público se ha ampliado y que ahora, a diferencia de antes, entre sus seguidores hay mujeres mayores que ella que asisten a sus conciertos, algo que le genera una gran satisfacción. (Con información de El Universal)

