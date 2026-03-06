‘Soy incapaz de hacer daño a una mujer’: Rechaza Rafa González, de Los Recoditos, acusaciones

La semana cerró con un escándalo musical que salpicó a la Banda Los Recoditos, luego de que Fernanda Redondo Cortés señalara al cantante Rafa González de haberla agredido y violentado durante los 12 años que compartieron vida marital. Sin embargo, el vocalista salió a desmentir los señalamientos y confirmó que se separará momentáneamente de la agrupación.

Las denuncias fueron difundidas a través de videos en TikTok. En ellos, Fernanda Redondo Cortés aseguró haber vivido episodios de maltrato durante su relación; incluso, muestra heridas y moretones supuestamente provocados por el cantante. Por su parte, el monclovense aseguró que lo están difamando. “Quien me conoce sabe el tipo de persona que soy y que sería incapaz de hacerle daño a una mujer. Solo me resta desearle lo mejor a la persona que está pretendiendo hacerme daño, esperando que Dios la bendiga y la haga recapacitar”, dice el músico en una parte del video.

¿QUÉ PASÓ CON RAFA GONZÁLEZ? En el mensaje, el músico negó haber ejercido cualquier tipo de violencia y reveló que ya está tomando acciones legales al respecto. “Han sido días muy difíciles al ser difamado de ser una persona violenta. Quiero compartirles que ya me estoy ocupando de ese tema y que, por lo trascendente, se tendrá que someter a consideración de las autoridades competentes, en las cuales confío”, dijo.

#RafaGonzález #BandaLosRecoditos #ElJunket #Polemica ♬ sonido original - Junket @eljunket 🚨 EXCLUSIVA - SEGUNDA PARTE 🚨 Fernanda Redondo continúa su contundente testimonio en la segunda parte de la exclusiva para El Junket, lanzando acusaciones que ponen en entredicho la integridad de Rafa González. La joven reveló que su hija en común no lleva los apellidos del vocalista de Banda Los Recoditos, debido a que el cantante estuvo ausente durante todo el proceso del embarazo. Además de señalar problemas de alcoholismo, Fernanda relató un alarmante episodio donde el intérprete habría llevado a su hijo de 17 años a un establecimiento para adultos. Para cerrar con una revelación explosiva, Redondo agradeció el apoyo femenino recibido y destapó una presunta infidelidad ocurrida hace menos de dos meses con una presentadora de televisión en Pachuca. #FernandaRedondo

Rafa también señaló que, por recomendación de sus abogados, no ofrecerá más detalles sobre el proceso legal; de lo que sí habló es de su separación momentánea de la banda. “En común acuerdo con los directivos de la banda, haré una pausa como cantante. Es una decisión que he tomado para resolver de manera correcta este asunto”, explicó el vocalista coahuilense. El intérprete también agradeció el apoyo que ha recibido por parte de sus fans y finalizó el clip con un mensaje directo a su expareja.

VERSIONES Las acusaciones contra el cantante fueron difundidas por Fernanda Redondo a través de sus redes sociales, principalmente en Instagram y TikTok, donde expuso una versión más amplia de lo que, según afirma, ha vivido durante su relación, además de mencionar supuestas infidelidades.

Más tarde publicó otro video en TikTok en el que se presenta por su nombre y afirma que durante 12 años ha sido víctima de violencia. De acuerdo con su testimonio, esta situación la llevó a enfrentar problemas de salud mental, recibir atención psiquiátrica y atravesar episodios depresivos. (Con información de El Universal).

