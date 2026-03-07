Detienen en Guanajuato a Roberto ‘Beto’ Bazán-Salinas, presunto operador del Cártel del Golfo buscado por ICE

De acuerdo con la información difundida, el arresto se llevó a cabo en Salamanca, Guanajuato, como resultado de una investigación binacional en curso contra esa organización criminal.

La agencia estadounidense difundió el arresto a través de su cuenta oficial en la red social X, donde compartió una fotografía del detenido con la leyenda “captured”. En el mensaje se señaló que el ciudadano mexicano era considerado uno de los más buscados por la corporación debido a su presunto vínculo con operaciones de narcotráfico relacionadas con el Cártel del Golfo.

Según los reportes de ICE, el detenido está acusado de participar en el contrabando de cargamentos multikilogramo de cocaína, metanfetamina y marihuana desde México hacia Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE , por sus siglas en inglés), la captura se realizó con la participación de su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en coordinación con autoridades mexicanas. El organismo estadounidense indicó que Bazán-Salinas figuraba entre los objetivos buscados por su presunta participación en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

El ciudadano mexicano Roberto “Beto” Bazán-Salinas , señalado por autoridades estadounidenses como presunto integrante del Cártel del Golfo, fue detenido en el municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato, durante un operativo coordinado entre agencias de seguridad de México y Estados Unidos.

OPERATIVO COORDINADO ENTRE AGENCIAS DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

El operativo que derivó en la detención fue coordinado por diversas oficinas de la división HSI del ICE, entre ellas las ubicadas en Monterrey, Matamoros y Beaumont.

En las acciones también participaron la Fiscalía General de la República y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), además del apoyo de otras agencias estadounidenses como la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Departamento de Policía de Corpus Christi y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Las autoridades señalaron que la captura forma parte de una investigación más amplia dirigida por HSI sobre la estructura del Cártel del Golfo y sus operaciones de tráfico internacional de drogas.

BAZÁN-SALINAS CONTABA CON ORDEN DE CAPTURA DESDE INICIOS DE 2026

Antes de su arresto, Bazán-Salinas contaba con una orden de captura internacional emitida el 21 de enero de 2026, cuando ICE difundió una ficha de búsqueda con su fotografía para facilitar su localización.

En ese momento, la agencia estadounidense informó que el presunto narcotraficante estaba asociado con el Cártel del Golfo y que su última ubicación conocida había sido en Matamoros, Tamaulipas, una zona donde esa organización criminal mantiene presencia.

ICE VINCULA A ‘BETO’ CON ACTIVIDADES DELICTIVAS VINCULADAS CON EL CÁRTEL DEL GOLFO

Tras el arresto, ICE difundió un mensaje en el que señaló que el detenido es un acusado vinculado con actividades de narcotráfico del cártel y que su captura fue resultado de la cooperación entre agencias de ambos países.

En el comunicado también se indicó que la operación forma parte de los esfuerzos conjuntos para investigar y desarticular las redes de narcotráfico vinculadas con el Cártel del Golfo, organización que autoridades estadounidenses investigan por su participación en el tráfico internacional de drogas.

LOS CHAPITOS TAMBIÉN FIGURAN EN LA LISTA DE LOS MÁS BUSCADOS DE ICE

Dentro de las listas de personas buscadas por ICE por presuntos vínculos con organizaciones criminales también aparecen figuras asociadas con otros grupos del narcotráfico mexicano.

Entre ellos se encuentran Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, identificados como integrantes del grupo conocido como “Los Chapitos”, una facción vinculada al Cártel de Sinaloa.

INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente si Roberto “Beto” Bazán-Salinas será extraditado a Estados Unidos ni los cargos específicos que enfrentará en ese país.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas señaló que la investigación continúa y que en los próximos días podrían darse a conocer más detalles sobre el caso y el proceso judicial que seguirá el detenido.