/ 6 marzo 2026
    Baja en la Selección Mexicana de Beisbol; Luis Urías tiene qué abandonar el Clásico Mundial
    El segunda base de la Selección Mexicana sufrió una lesión que lo margina del evento mundial. FOTO: LMB

Al segunda base le aqueja una lesión sufrida en el juego contra los Dodgers; se informó que su sustituto es Mateo Gil

A escasos minutos de arrancar el Clásico Mundial de Beisbol, en los cuarteles de la Selección Mexicana se recibió una noticia impactante: la baja del infielder sonorense Luis Urías.

Una lesión marginó al segunda base de poder actuar en el partido inicial contra Gran Bretaña. De acuerdo con el reporte oficial, la incidencia tuvo lugar durante la etapa de preparación, hace unos días.

De acuerdo con el comunicado de la selección mexicana, el infielder se lastimó durante el segundo y último duelo de preparación ante los Los Angeles Dodgers. El cuerpo médico y el staff técnico esperaron hasta el último momento para evaluar su estado físico, con la esperanza de que pudiera integrar el roster para el arranque del certamen, pero finalmente se determinó que no está en condiciones de participar en la primera ronda.

Ante esta situación, Mateo Gil será el encargado de ocupar su lugar dentro del conjunto tricolor. El joven pelotero ya se encontraba con el equipo desde el inicio de la concentración, precisamente como previsión ante cualquier eventualidad que obligara a realizar un movimiento de emergencia en la plantilla.

Mateo es hijo del manager de la selección, Benjamín Gil, quien también lo dirige en los Charros de Jalisco dentro de la Liga Mexicana del Pacífico. La relación deportiva entre ambos ha sido constante, y juntos ya han celebrado campeonatos en el circuito invernal mexicano.

Pese a la baja, la selección mexicana mantiene la esperanza de recuperar a Urías para las siguientes rondas del torneo. El comunicado señala que la lesión solo lo marginaría de la primera fase, por lo que si México logra avanzar a las rondas de eliminación directa, existe la posibilidad de verlo nuevamente en acción dentro del Clásico Mundial.

UNA BAJA SENSIBLE PARA EL TRI

El infielder Luis Urías se ha consolidado como uno de los peloteros mexicanos más constantes en las Grandes Ligas en los últimos años. Nacido en Magdalena de Kino, Sonora, comenzó a llamar la atención desde muy joven por su habilidad con el bat y su versatilidad defensiva en el cuadro interior.

Urías debutó en Major League Baseball en 2018 con los San Diego Padres, organización que lo firmó como prospecto y le dio su primera oportunidad en el máximo nivel. Su capacidad para cubrir varias posiciones del infield lo convirtió rápidamente en un jugador útil dentro del roster.

Posteriormente fue transferido a los Milwaukee Brewers, donde vivió algunos de los mejores momentos de su carrera. Con la novena de Wisconsin se consolidó como titular en la antesala y en la intermedia, además de aportar poder ofensivo en momentos clave de la temporada.

Gracias a su desempeño en las Grandes Ligas y su consistencia ofensiva, Urías también se ha convertido en un elemento habitual dentro de la selección mexicana, representando al país en competencias internacionales como el World Baseball Classic. Su presencia en el equipo nacional es considerada clave por su experiencia, liderazgo y capacidad para responder en escenarios de alta exigencia.

