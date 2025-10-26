Trump afirma que resolverá ‘muy rápido’ la crisis entre Afganistán y Pakistán

ISLAMABAD.- Mientras las conversaciones de paz entre los vecinos en conflicto entraron en su segundo día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que resolverá la crisis entre Afganistán y Pakistán “muy rápidamente”.

Esta declaración coincide con el segundo día de conversaciones de paz entre ambos países en Estambul, que buscan convertir un frágil alto el fuego en un acuerdo duradero de paz y seguridad fronteriza.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump impone aranceles contra Canadá tras anuncio viral

A principios de este mes se registró un enfrentamiento entre ambos países, el cual fue el más mortífero entre ellos en varios años, que marcó un mínimo en las relaciones bilaterales y causó alarma en una región donde grupos armados como Al Qaeda intentan resurgir.

La segunda ronda de conversaciones entre ellos comenzó en Estambul el sábado, centrándose en transformar un frágil alto el fuego logrado a principios de este mes en Doha en un marco duradero para la paz y la seguridad fronteriza.

La tensión entre las dos naciones es alta tras recientes enfrentamientos mortales, los peores en años, y acusaciones mutuas.

Pakistán acusa a Afganistán, gobernado por los talibanes, de permitir que militantes crucen la frontera para realizar ataques, algo que los talibanes niegan.

Durante las conversaciones, la delegación afgana presentó un borrador exigiendo que Pakistán respete su territorio y espacio aéreo, y que no permita el uso de suelo paquistaní para actividades anti-afganas.

Por su parte Donald Trump hizo sus comentarios en la cumbre de la ASEAN en Malasia, y se espera que sus declaraciones animen a los líderes de Pakistán, que buscan fortalecer lazos con la Casa Blanca.

Los paquistaníes presentaron un segundo borrador a los afganos el sábado por la noche, según RTA.

No había representantes del gobierno paquistaní estuvo disponibles de inmediato para hacer comentarios. Pero es probable que las declaraciones de Trump animen a los líderes políticos y militares del país, que desea estrechar lazos con la Casa Blanca.

Pakistán también ha elogiado a Trump por su papel en la desactivación de una crisis a principios de este año con India.

Cabe resaltar que docenas de personas murieron y cientos resultaron heridas en los días de combates en Afganistán, aunque Pakistán negó haber atacado a civiles y dijo que apuntó a milicianos y sus escondites.