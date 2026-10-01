Trump amenaza con atacar ‘muy fuerte’ a Irán si está detrás del incidente de Flydubai

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    Trump amenaza con atacar ‘muy fuerte’ a Irán si está detrás del incidente de Flydubai
    El mandatario de EU dijo que si es afirmativo que la República Islámica podría estar involucrada en los hechos. ESPECIAL.

Al momento investigadores analizan por qué piloto habría tratado de estrellar el vuelo

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con golpear a Irán “muy fuerte” si se confirma que Teherán estuvo detrás del incidente en el vuelo de Flydubai.

“Serán golpeados muy fuerte, no se preocupen”, respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca al ser preguntado si contempla ordenar un ataque en caso de confirmarse la autoría iraní.

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Por su parte investigadores trabajaban para determinar por qué un piloto omaní apuñaló al capitán de un vuelo que se dirigía a Israel, lo que hizo que el avión se precipitara peligrosamente antes que otras personas a bordo lo aterrizaran en Arabia Saudí.

Asimismo en relación a una posible implicación de Irán, el mandatario republicano afirmó que considera probable esa hipótesis: “Diría que la respuesta, basándome en lo que estoy escuchando, es sí, pero estamos trabajando en ello en este momento”.

El altercado se produjo el miércoles en el vuelo FZ1073 de Flydubai, de Dubai a Tel Aviv, cuando la nave iba a cruzar la frontera entre Arabia Saudí y Jordania.

Uno de los pilotos apuñaló a otro y, según sostiene el Gobierno israelí, trató de estrellar la aeronave.

Aunque el Ministerio de Defensa de Israel ya ha apuntado a lo ocurrido como un acto “terrorista yihadista”, Flydubai apela aún a “abstenerse de especulaciones prematuras” hasta que se aclaren las causas del incidente, y las autoridades emiratíes también han mostrado cautela a la espera de la investigación.

INDAGACIÓN

Un funcionario regional con información de la investigación dijo que el sospechoso, un ciudadano omaní, estaba detenido y confirmó que las autoridades saudíes estaban trabajando con varios países, incluido Israel, para tratar de determinar el motivo. Emiratos, Estados Unidos y Omán también participaban en esas labores, agregó.

“Se están examinando todos los escenarios posibles, desde terrorismo hasta trastornos mentales. Por ahora no se descarta nada”, afirmó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para poder comentar la investigación en curso.

Por su parte el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que el atacante fue sometido a adoctrinamiento islamista, pero no dio detalles.

Preguntado sobre quién ayudó a radicalizar al hombre, el primer ministro indicó que no lo sabía. La oficina de Netanyahu respondió que no hará declaraciones.

El nombre del copiloto no se ha revelado públicamente. Un video grabado dentro del avión por Shota Musayev, un dentista que asistió al capitán, muestra al copiloto de rodillas, con las manos atadas a la espalda.

El capitán Smit Machchhar, ampliamente elogiado como otro de los héroes del vuelo, se encontraba recuperándose, indicó el jueves la embajada de India en Emiratos Árabes Unidos.

INTERROGATORIO

Funcionarios de inteligencia y seguridad israelíes estaban en Arabia Saudí para colaborar en la investigación sobre el copiloto, según otro funcionario regional que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa.

Israel ha solicitado que el hombre sea enviado a Israel para la pesquisa, aunque no estaba claro si se aceptará la petición, dijo el funcionario.

El gobierno emiratí apuntó que su propio equipo de investigación había comenzado a indagar sobre ataque y “si estaba vinculado a algún propósito terrorista”, señalando que sus autoridades tienen jurisdicción porque el avión está registrado allí y la ley emiratí se aplica a los delitos cometidos a bordo.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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