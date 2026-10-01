Putin amenaza con una respuesta nuclear ante la pequeña fortaleza situada entre aliados de Estados Unidos

Moscú advirtió a la OTAN en un documento diplomático que estaba preparada para utilizar “todo el arsenal de fuerzas y capacidades a su disposición, incluidas las armas nucleares”, si los miembros de la alianza intentaban aislar Kaliningrado del resto de Rusia, informó Reuters el miércoles.

La advertencia de Rusia de que podría recurrir a las armas nucleares si la OTAN intenta aislar Kaliningrado está generando nuevas preocupaciones de que el enclave ruso, fuertemente militarizado, pueda convertirse en un foco de tensión entre Moscú y la alianza, ya que los expertos advierten que el territorio ya se está utilizando para presionar a Europa mediante la guerra híbrida.

Kaliningrado, un territorio ruso geográficamente separado de la Rusia continental, se encuentra en el mar Báltico entre Polonia y Lituania, miembros de la OTAN, y alberga importantes activos militares rusos, incluidos elementos de la Flota del Báltico de Moscú.

El documento ruso también planteaba la posibilidad de ataques contra “centros de toma de decisiones” en los estados miembros de la OTAN desde el inicio de un conflicto.

La OTAN rechazó las acusaciones de Moscú en una respuesta revisada por Fox News Digital, afirmando que la alianza es defensiva y que ninguno de sus ejercicios o actividades amenaza el territorio ruso.

La alianza también instó a Rusia a que detuviera su “retórica nuclear irresponsable”.

Carrie Filipetti, directora ejecutiva de la Coalición Vandenberg, una red no partidista de líderes en política exterior, declaró a Fox News Digital que Moscú ha utilizado repetidamente las amenazas nucleares como un medio para intentar disuadir el apoyo occidental a Ucrania.

«Rusia ha amenazado con usar armas nucleares en el pasado, incluyendo referencias veladas a ataques nucleares tácticos al comienzo de la invasión de Ucrania por parte de Putin, la reducción de su umbral formal para lanzar un ataque nuclear en 2024, la declaración de las fuerzas nucleares rusas en estado de máxima alerta y la reanudación de las pruebas nucleares», dijo Filipetti. «Es muy común que Putin utilice estas amenazas, porque las considera una forma de disuadir a Europa y a Estados Unidos de seguir apoyando a Ucrania».

“La amenaza de un ataque nuclear si Kaliningrado se ve amenazada o aislada surge tras varios acontecimientos”, añadió, señalando el despliegue de aviones de la OTAN sobre aeronaves rusas, los ejercicios aéreos de Estados Unidos y la OTAN cerca de Kaliningrado el mes pasado y el aumento de las tensiones por la guerra en Ucrania.

Filipetti, quien también se desempeñó como subsecretario adjunto en el Departamento de Estado y como asesor principal de políticas para la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (USUN), argumentó que el momento elegido también refleja la creciente presión sobre Moscú a medida que continúa la guerra.

“Putin parece comprender que la situación se está volviendo en su contra y está recurriendo a una retórica agresiva para intentar frenar el apoyo europeo a Ucrania, como ya ha intentado hacer en el pasado”, afirmó.

El Dr. Azeem Ibrahim, profesor de investigación en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos y director de estrategia del Instituto New Lines, declaró a Fox News Digital que la OTAN debería tomarse la advertencia en serio, sobre todo por el papel más amplio que Kaliningrado ya desempeña en la confrontación de Moscú con Europa.

Ibrahim argumentó que, si bien la OTAN se ha preparado tradicionalmente para un conflicto militar convencional que involucra “tanques, tropas y divisiones”, Rusia está utilizando cada vez más métodos diseñados para perturbar la infraestructura y los sistemas de los que dependen las sociedades civiles.

“Rusia está adoptando un enfoque muy diferente”, dijo, describiendo una estrategia de guerra híbrida dirigida contra la “infraestructura” y las “sociedades en general: aquello que mantiene el funcionamiento de las sociedades”.

Ibrahim describió Kaliningrado como la “primera línea” de ese esfuerzo.

“Se ha convertido esencialmente en una fortaleza rusa”, dijo. “Se trata, en esencia, de una operación de primera línea rusa en lo que respecta a inteligencia de señales, interferencia de señales y, fundamentalmente, mecanismos para llevar a cabo esta guerra híbrida”.

Según Ibrahim, dicha interferencia podría desempeñar un papel en la confrontación general al interrumpir las comunicaciones y la infraestructura civiles antes o durante un ataque militar convencional.

“Todo esto iría precedido de operaciones de injerencia como esta para garantizar que las sociedades no funcionen, que no puedan responder a los servicios de emergencia, a los servicios de información, etc.”, dijo Ibrahim. “Así, los gobiernos pierden el control sobre lo que realmente hace funcionar a las sociedades”.

Según explicó, el reto para la OTAN reside en que este tipo de operaciones pueden ser más difíciles de atribuir que un ataque convencional.

“Muchas veces, no se puede rastrear con exactitud el origen de gran parte de esta interferencia: ataques a centrales eléctricas, internet y telecomunicaciones, etcétera”, dijo Ibrahim. “Siempre existe algún tipo de negación plausible si la lleva a cabo un actor muy capaz”.

Según Ibrahim, esta ambigüedad supone un desafío para una alianza construida en torno a la defensa colectiva contra un ataque armado.

“La OTAN realmente tiene que reconfigurar su postura para comprender que este tipo de ataques son esencialmente equivalentes a cualquier tipo de ataque cinético”, dijo.

Al preguntársele qué deberían hacer la OTAN y los países vecinos, Polonia y Lituania, tras la advertencia de Rusia, Ibrahim pidió a la alianza que estableciera consecuencias más claras para los ataques híbridos.

“Ahora debemos pasar a la ofensiva en lo que respecta a la guerra híbrida, comprender la amenaza, contraatacar y enviar una señal muy clara a Moscú de que tales amenazas no quedarán impunes”, dijo, argumentando que un ataque híbrido suficientemente grave debería considerarse capaz de activar la cláusula de defensa colectiva del Artículo 5 de la OTAN.

Lituania, que limita directamente con Kaliningrado, rechazó la advertencia de Moscú y acusó a Rusia de intentar socavar la unidad de la OTAN y el apoyo occidental a Ucrania.

«Las insinuaciones y amenazas de Rusia carecen de fundamento. La OTAN es una alianza defensiva y no representa ninguna amenaza para Rusia ni para ningún otro país», declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania a Fox News Digital. «Las amenazas de Rusia pretenden fracturar la unidad transatlántica e impedir nuestro apoyo a Ucrania. Rusia no logrará sus objetivos».

El ministerio añadió: «Condenamos enérgicamente cualquier amenaza de uso de la fuerza y la retórica nuclear irresponsable. Rusia debe cesar su agresión contra Ucrania... Lituania está reforzando su sistema y capacidades de defensa nacional, incluida la defensa aérea», declaró el ministerio. «Entrenamos con nuestros aliados y colaboramos con las fuerzas de la OTAN desplegadas en Lituania. Estamos preparados para defender cada palmo del territorio de la OTAN y responder a cualquier amenaza».

El ministerio afirmó que Lituania también continuaría brindando “apoyo integral a Ucrania y su lucha contra la agresora Rusia”.

El teniente general retirado de la Fuerza Aérea, Richard Newton, declaró a Fox News Digital: «En las semanas previas a febrero de 2022, muchos funcionarios y comentaristas (entre los que me incluyo) no estábamos seguros de que Putin fuera a invadir Ucrania, a pesar de las numerosas advertencias e indicios de que lo haría. Y entonces, el 24 de febrero, Putin lanzó la mayor invasión terrestre contra Ucrania desde la Segunda Guerra Mundial».

«La OTAN debería tomarse en serio la advertencia de Rusia de que podría recurrir al uso de armas nucleares contra la alianza si Kaliningrado quedara aislada de Rusia. Estamos en medio de acciones coercitivas rusas en la “zona gris” contra los países de la OTAN, por lo que esta declaración no debería sorprender a Occidente», añadió.

Filipetti advirtió que, independientemente de si Moscú tiene la intención de llevar a cabo sus amenazas, las amenazas nucleares en sí mismas conllevan riesgos.

«La OTAN es una organización defensiva que de ninguna manera amenaza la posición de Rusia sobre Kaliningrado», afirmó. «Dicho esto, cualquier amenaza pública de ataque nuclear debe tomarse en serio, especialmente cuando se trata de alguien como Putin».

“Las bombas nucleares son una tecnología con el potencial de cambiar el mundo”, añadió Filipetti. “No es solo su uso, sino la amenaza de su uso, lo que podría provocar errores de cálculo importantes y escaladas de violencia”.

Rusia ha negado las acusaciones occidentales de que está librando una guerra híbrida contra estados europeos y ha afirmado que no tiene intención de atacar a países de la OTAN. Moscú sostiene que la actividad militar de la OTAN en torno a Kaliningrado está contribuyendo a una confrontación cada vez más peligrosa.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó las recientes advertencias rusas como recordatorios diplomáticos a los “exaltados de Europa”, informó Reuters el miércoles.

Fox News Digital se puso en contacto con las embajadas de Polonia y Rusia para obtener comentarios, pero no recibió respuesta a tiempo para su publicación.