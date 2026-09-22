Trump amenaza con usar la fuerza militar en Latinoamérica si advierte amenazas

NACIONES UNIDAS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve amenazados los intereses de su país, no obstante, por otro lado, también le ofreció su apoyó para combatir el crimen.

Fue más tarde que Donald Trump se reunió con sus aliados latinoamericanos del llamado Escudo de las Américas, a quienes ofreció intervenir contra los cárteles dentro de sus países si estos no pueden combatirlos por sí mismos.

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Con respecto a que usará la fuerza militar si advierte riesgos para su nación señaló: “Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos”, advirtió.

Además el mandatario puso como ejemplo la operación militar estadounidense del 3 de enero en Caracas en la que fue arrestado y depuesto Nicolás Maduro, hoy preso en una cárcel de Nueva York donde afronta cargos por narcotráfico.

Desde ese día, dijo el líder estadounidense “cientos de presos políticos han sido liberados” y aseguró que se trabaja para un “futuro mucho mejor para el pueblo venezolano”, además de destacar el acuerdo por el que Estados Unidos controlará parte de las reservas del crudo venezolano.

Estados Unidos puso especial énfasis en el combate al narcotráfico, al asegurar que los cárteles son “el EI (Estado Islámico) del continente americano” porque “torturan y extorsionan como instrumento de terror”.

“Al igual que el EI, deberían ser eliminados, exiliados o detenidos como combatientes enemigos sin posibilidad de ser puestos en libertad, que es lo que estamos haciendo”, agregó el mandatario, al reivindicar su campaña de bombardeos contra lanchas que supuestamente trasladan droga en el mar Caribe.

OFRECE APOYO

Además fue en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió, con sus aliados latinoamericanos del llamado Escudo de las Américas, donde expresó dar apoyo a los países para que logren acabar con los cárteles de la delincuencia organizada.

“Durante años, los cárteles han hecho la guerra a los pueblos de este hemisferio. Ahora nosotros les estamos haciendo la guerra a ellos”, declaró Trump ante los mandatarios al inicio del encuentro.

El republicano describió a estas organizaciones como “fuerzas terroristas paramilitares violentas” que controlan territorio y aseguró que los países de la región cuentan con el respaldo de Estados Unidos para enfrentarlas.

“Háganoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes”, dijo Trump, quien además presumió de haber influido en las victorias electorales de algunos de sus socios.