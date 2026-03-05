Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de la Seguridad Nacional por senador Mullin

WASHINGTON.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026 y la sustituirá el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, mientras la agencia permanece cerrada por falta de fondos Trump hizo el anuncio en redes sociales el jueves, dos días después que Noem enfrentara un duro interrogatorio en el Capitolio por parte de miembros del Partido Republicano, así como de demócratas. TE PUEDE INTERESAR: Implora León XIV la paz para el ‘mundo entero’ Noem fuera interrogada por republicanos y demócratas en el Comité Judicial del Senado el 3 de marzo y en el Comité Judicial de la Cámara el 4 de marzo por su campaña, a lo que ella declaró que había hablado de la campaña con Trump y que él la había aprobado. Sin embargo, en una entrevista concedida hoy a la agencia Reuters, el propio Donald Trump aseguró no tener conocimiento de esas contratas. “Nunca supe nada al respecto”.

De acuerdo al republicano designará a Noem como “Enviada Especial para The Shield of the Americas”, una nueva iniciativa de seguridad que, afirmó, se centrará en el hemisferio occidental.

“La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental (término que Washington emplea para referirse a las Américas) que anunciaremos el sábado en Doral, Florida”, escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

Cabe recordar que los anuncios publicitarios mostraban a Noem de forma destacada, incluyendo una escena filmada a caballo en Mount Rushmore, en el estado natal del exgobernador de Dakota del Sur. La funcionaria dijo el martes que el contrato se adjudicó mediante “un proceso competitivo” y que no hubo cargos políticos implicados. Asimismo fue ayer miércoles, que dijo que el contrato estaba “todo hecho correctamente, todo hecho legalmente. Se trata de la primera secretaria del gabinete en dejar el cargo durante el segundo mandato de Trump. La salida de Noem pone fin a un periodo turbulento al frente de tácticas de control migratorio que han sido recibidas con protestas y demanda. POLÉMICO TRAYECTO Noem, exgobernadora de Dakota del Sur, estaba muy cuestionada por su gestión de la crisis de las redadas migratorias en el estado de Minesota, que deparó la muerte por disparos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses, a los que ella misma llegó a acusar de “terrorismo doméstico” sin tener pruebas. Además, esta misma semana había comparecido en el Capitolio en una polémica intervención en la que se negó a retractarse de esos comentarios y en la que culpó a los manifestantes del caos y defendió la política de deportaciones masivas de Trump. Fue duramente cuestionada por senadores demócratas y también por el republicano Thom Tillis, que pidió su dimisión y recordó el polémico episodio de su libro en el que Noem relataba cómo había matado a su perra y a una cabra.

Y por lo sucedido en Minesota, el DHS se encuentra parcialmente cerrado por falta de fondos desde el 14 de febrero a la espera de que demócratas y republicanos acuerden cambios en los procesos operativos de las redadas migratorias que desatasquen la aprobación de la partida presupuestaria. Mullin, el sustituto de Noem, es un empresario de sangre cherokee que en 2023 logró un asiento como senador por Oklahoma.

