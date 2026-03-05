Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de la Seguridad Nacional por senador Mullin

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 5 marzo 2026
    Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de la Seguridad Nacional por senador Mullin
    La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio AP

Lo anterior sucede después de que los legisladores la interrogaran esta semana sobre una campaña publicitaria de 220 millones de dólares en la que la destacaba

WASHINGTON.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026 y la sustituirá el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, mientras la agencia permanece cerrada por falta de fondos

Trump hizo el anuncio en redes sociales el jueves, dos días después que Noem enfrentara un duro interrogatorio en el Capitolio por parte de miembros del Partido Republicano, así como de demócratas.

TE PUEDE INTERESAR: Implora León XIV la paz para el ‘mundo entero’

Noem fuera interrogada por republicanos y demócratas en el Comité Judicial del Senado el 3 de marzo y en el Comité Judicial de la Cámara el 4 de marzo por su campaña, a lo que ella declaró que había hablado de la campaña con Trump y que él la había aprobado.

Sin embargo, en una entrevista concedida hoy a la agencia Reuters, el propio Donald Trump aseguró no tener conocimiento de esas contratas. “Nunca supe nada al respecto”.

Instagram

De acuerdo al republicano designará a Noem como “Enviada Especial para The Shield of the Americas”, una nueva iniciativa de seguridad que, afirmó, se centrará en el hemisferio occidental.

“La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental (término que Washington emplea para referirse a las Américas) que anunciaremos el sábado en Doral, Florida”, escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

Cabe recordar que los anuncios publicitarios mostraban a Noem de forma destacada, incluyendo una escena filmada a caballo en Mount Rushmore, en el estado natal del exgobernador de Dakota del Sur.

La funcionaria dijo el martes que el contrato se adjudicó mediante “un proceso competitivo” y que no hubo cargos políticos implicados. Asimismo fue ayer miércoles, que dijo que el contrato estaba “todo hecho correctamente, todo hecho legalmente.

Se trata de la primera secretaria del gabinete en dejar el cargo durante el segundo mandato de Trump. La salida de Noem pone fin a un periodo turbulento al frente de tácticas de control migratorio que han sido recibidas con protestas y demanda.

POLÉMICO TRAYECTO

Noem, exgobernadora de Dakota del Sur, estaba muy cuestionada por su gestión de la crisis de las redadas migratorias en el estado de Minesota, que deparó la muerte por disparos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses, a los que ella misma llegó a acusar de “terrorismo doméstico” sin tener pruebas.

Además, esta misma semana había comparecido en el Capitolio en una polémica intervención en la que se negó a retractarse de esos comentarios y en la que culpó a los manifestantes del caos y defendió la política de deportaciones masivas de Trump.

Fue duramente cuestionada por senadores demócratas y también por el republicano Thom Tillis, que pidió su dimisión y recordó el polémico episodio de su libro en el que Noem relataba cómo había matado a su perra y a una cabra.

$!Dos muertes por disparos de agentes federales se registraron en Minneapolis, en las que perdieron la vida los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renee Good.
Dos muertes por disparos de agentes federales se registraron en Minneapolis, en las que perdieron la vida los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renee Good. ESPECIAL.

Y por lo sucedido en Minesota, el DHS se encuentra parcialmente cerrado por falta de fondos desde el 14 de febrero a la espera de que demócratas y republicanos acuerden cambios en los procesos operativos de las redadas migratorias que desatasquen la aprobación de la partida presupuestaria.

Mullin, el sustituto de Noem, es un empresario de sangre cherokee que en 2023 logró un asiento como senador por Oklahoma.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Campañas
Detenciones
Migración

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


ICE

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Puro atole

Puro atole
true

La narconómina del CJNG y el fracaso de AMLO de ‘atender las causas’
Jóvenes compradores priorizan viviendas que ofrezcan privacidad, cercanía al trabajo y un espacio propio que garantice autonomía familiar. FOTO: OMAR SAUCEDO

Jóvenes priorizan la privacidad y el patrimonio al comprar vivienda en Saltillo y la región
Las nuevas predicciones de Mhoni Vidente para 2026 han generado conversación en redes y medios. Según su lectura del tarot, el mundo entrará en un ciclo de transformación profunda marcado por conflictos, crisis políticas y cambios históricos.

Energías oscuras, guerras y caída de régimen... Mhoni Vidente advierte sobre el ‘Año del Loco’ en este 2026
El aumento de temperaturas y vientos intensos en varias regiones del país está generando un ambiente propicio para la dispersión de polvo y polen, factores que pueden detonar alergias respiratorias.

¿Sufres de alergias? Cuidado... Calor y fuertes vientos pueden hacer que te la pases mal en esta temporada
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa nuevo Frente Frío 39 a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
Sergio Pérez se prepara para su regreso a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia 2026, donde debutará con el nuevo equipo Cadillac.

Checo Pérez vuelve a la F1: ‘cualquier cosa puede suceder’ previo al GP de Australia 2026