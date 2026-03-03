Trump anuncia seguros ‘razonables’ a navieras y escolta militar para cruzar Ormuz

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que su Gobierno proveerá seguros de riesgo político “a un precio razonable” para el comercio marítimo que transite por el Estrecho de Ormuz y aseguró que Washington incluso proveerá escolta militar a buques en la región.

“Con efecto inmediato, he ordenado a la Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC) que proporcione, a un precio muy razonable, seguros y garantías contra riesgos políticos para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, especialmente el energético, que transita por el golfo (Pérsico)”, escribió Trump en su red social Truth Social.

TE PUEDE INTERESAR: Trump apuesta su presidencia en la guerra con Irán

El republicano añadió que “estos seguros estarán disponibles para todas las líneas navieras” y que “de ser necesario, la Armada de los Estados Unidos comenzará a escoltar buques cisterna a través del Estrecho de Ormuz lo antes posible”.

Al momento Teherán ha llegado a amenazar con atacar cualquier buque que intente cruzar el estrecho, lo que ha desatado gran preocupación por el suministro de hidrocarburos procedente de la región y sobre las coberturas y subida de primas que encaran las navieras.

Desde el comienzo de la guerra el sábado, se han disparado tanto los precios del petróleo, que ha superado ampliamente el umbral de los 80 dólares el barril para el Brent, como los del gas, que en el mercado de referencia europeo prácticamente se ha duplicado a más de 60 euros por megavatio hora (MWh).

Por otro lado, QatarEnergy, empresa estatal de energía de Catar, anunció hoy la ampliación de la suspensión de producción a varios productos, tras anunciar la víspera el parón en la producción de gas natural licuado en el contexto del conflicto bélico en Oriente Medio.

“Tras la decisión de QatarEnergy de detener la producción de gas natural licuado y productos asociados, QatarEnergy detendrá la producción de algunos productos (...) como urea, polímeros, metanol, aluminio y otros”, apunta hoy la empresa en la red social X.

La decisión llega tras los ataques militares dirigidos a las instalaciones de las ciudades industriales de Ras Laffan y de Mesaieed.

La compañía catarí de energía no ha informado de los daños y se ha limitado a decir que continuará comunicando la información que tenga disponible.

‘EL PEOR ESCENARIO PARA IRÁN’

Más temprano, el presidente de Estados Unidos, aseguró que el “peor escenario” para Irán sería que su próximo gobierno sea “tan malo” como el del líder supremo iraní.

Cabe recordar que el ayatolá AlÍ Jameneí, líder iraní, murió en los ataques iniciales de la guerra lanzada por Washington en conjunto con Israel.

“Supongo que el peor escenario sería que hiciéramos esto y luego llegara alguien que fuera tan malo como la persona anterior, ¿verdad? Eso podría pasar. No queremos que eso pase”, dijo Trump a la prensa durante un encuentro en el Despacho Oval con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Trump llamó al pueblo iraní a “aprovechar la oportunidad” y a tomar el control del país.

Lo anterior trasciende, después el jefe del Pentágono dijera este lunes que el propósito de la guerra no “era un cambio de régimen, pero matizó que con que “el régimen ha cambiado” como resultado de la operación.

También puso como ejemplo a Venezuela, donde dijo que después de la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro, “dejaron al Gobierno intacto”.