Trump anuncia seguros ‘razonables’ a navieras y escolta militar para cruzar Ormuz

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 3 marzo 2026
    Trump anuncia seguros ‘razonables’ a navieras y escolta militar para cruzar Ormuz
    EU se enfrenta este año a unas elecciones legislativas clave y uno de sus principales reclamos electorales ha sido la caída en los precios de la energía y la gasolina. AP..

Se trata del único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico, el cual ha paralizado el tráfico marítimo en la región

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que su Gobierno proveerá seguros de riesgo político “a un precio razonable” para el comercio marítimo que transite por el Estrecho de Ormuz y aseguró que Washington incluso proveerá escolta militar a buques en la región.

“Con efecto inmediato, he ordenado a la Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC) que proporcione, a un precio muy razonable, seguros y garantías contra riesgos políticos para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, especialmente el energético, que transita por el golfo (Pérsico)”, escribió Trump en su red social Truth Social.

TE PUEDE INTERESAR: Trump apuesta su presidencia en la guerra con Irán

El republicano añadió que “estos seguros estarán disponibles para todas las líneas navieras” y que “de ser necesario, la Armada de los Estados Unidos comenzará a escoltar buques cisterna a través del Estrecho de Ormuz lo antes posible”.

Al momento Teherán ha llegado a amenazar con atacar cualquier buque que intente cruzar el estrecho, lo que ha desatado gran preocupación por el suministro de hidrocarburos procedente de la región y sobre las coberturas y subida de primas que encaran las navieras.

Desde el comienzo de la guerra el sábado, se han disparado tanto los precios del petróleo, que ha superado ampliamente el umbral de los 80 dólares el barril para el Brent, como los del gas, que en el mercado de referencia europeo prácticamente se ha duplicado a más de 60 euros por megavatio hora (MWh).

Por otro lado, QatarEnergy, empresa estatal de energía de Catar, anunció hoy la ampliación de la suspensión de producción a varios productos, tras anunciar la víspera el parón en la producción de gas natural licuado en el contexto del conflicto bélico en Oriente Medio.

“Tras la decisión de QatarEnergy de detener la producción de gas natural licuado y productos asociados, QatarEnergy detendrá la producción de algunos productos (...) como urea, polímeros, metanol, aluminio y otros”, apunta hoy la empresa en la red social X.

La decisión llega tras los ataques militares dirigidos a las instalaciones de las ciudades industriales de Ras Laffan y de Mesaieed.

La compañía catarí de energía no ha informado de los daños y se ha limitado a decir que continuará comunicando la información que tenga disponible.

‘EL PEOR ESCENARIO PARA IRÁN’

Más temprano, el presidente de Estados Unidos, aseguró que el “peor escenario” para Irán sería que su próximo gobierno sea “tan malo” como el del líder supremo iraní.

Cabe recordar que el ayatolá AlÍ Jameneí, líder iraní, murió en los ataques iniciales de la guerra lanzada por Washington en conjunto con Israel.

“Supongo que el peor escenario sería que hiciéramos esto y luego llegara alguien que fuera tan malo como la persona anterior, ¿verdad? Eso podría pasar. No queremos que eso pase”, dijo Trump a la prensa durante un encuentro en el Despacho Oval con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Trump llamó al pueblo iraní a “aprovechar la oportunidad” y a tomar el control del país.

Lo anterior trasciende, después el jefe del Pentágono dijera este lunes que el propósito de la guerra no “era un cambio de régimen, pero matizó que con que “el régimen ha cambiado” como resultado de la operación.

También puso como ejemplo a Venezuela, donde dijo que después de la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro, “dejaron al Gobierno intacto”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Petróleo
comercio

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Elementos de seguridad arrestaron a Marco Antonio ‘N’ por el delito de delincuencia organizada y vinculación al caso Ayotzinapa

Detienen a secretario de Tránsito de Iguala, Guerrero, tras vincularlo a caso Ayotzinapa
No tan fácil

No tan fácil
true

Sheinbaum, ni Maduro ni el ayatola
La Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió una carpeta por pederastia agravada tras el embarazo de una niña de 11 años en Soyaló, Chiapas.

Nuevo caso de embarazo infantil ahora en Chiapas; hombre abusó sexualmente de su hijastra de 11 años
Un viejo enfrentamiento entre Andrés García y Carmen Salinas vuelve a cobrar fuerza tras las recientes declaraciones virales en el podcast Penitencia, donde se lanzaron acusaciones sin pruebas sobre supuestos rituales.

¿Andrés García tenía razón?... aseguró que Carmen Salinas ‘no le rezaba a Dios sino al diablo’
El registro iniciará el 2 de abril con módulos en todo el país y requisitos específicos según la edad.

¿Qué es la Credencial Universal de Salud?... así puedes registrarte en abril y estos son los requisitos para tramitarla
Un nuevo frente frío 38 ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Eiichiro Oda confirmó que el legendario tesoro de One Piece es real

El One Piece ha sido revelado: Eiichiro Oda confirma un tesoro real escondido en el océano