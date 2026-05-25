Trump asegura que Irán nunca obtendrá un arma nuclear en medio de críticas internas

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Trump asegura que Irán nunca obtendrá un arma nuclear en medio de críticas internas
    Donald Trump ha advertido de que si las negociaciones fracasan, Estados Unidos retomará la ofensiva militar contra Teherán, ‘más grande y fuerte que nunca”, pero subrayó que ‘nadie quiere eso’. AP.

La Casa Blanca confía en que pueda cerrar un acuerdo en los próximos días, aunque Teherán afirmó que no es inminente

WASHINGTON.- En medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para un acuerdo que ponga fin al conflicto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán nunca obtendrá un arma nuclear.

Fue el lunes que declaró que las negociaciones de paz con Irán avanzan favorablemente, después de que ambas partes acercaran posturas durante el fin de semana para cerrar un acuerdo que permita desbloquear el estrecho de Ormuz.

TE PUEDE INTERESAR: Además del brote de ébola, los ataques al personal médico se suman a la crisis en el Congo

“Las negociaciones con la República Islámica de Irán avanzan favorablemente. Solo habrá un gran acuerdo para todos o no habrá ningún acuerdo en absoluto”, declaró el mandatario en su red Truth Social.

Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra.

Según filtraciones a la prensa, el pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior, lo que ha generado críticas de varios senadores republicanos aliados de Trump.

Además el republicano opinó que, como parte de un acuerdo con Irán, varios países de Oriente Medio deberían además adherirse a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel, especialmente Arabia Saudí y Catar.

Estados Unidos e Irán han intensificado los contactos en los últimos días y afinan los detalles de un acuerdo que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de crudo, y que establecería una tregua de 60 días para negociar un pacto nuclear.

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se encuentran este lunes en Catar para tratar el acuerdo de paz con Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita oficial en la India, afirmó este lunes que Washington está a la espera de una respuesta oficial de la República Islámica para poder firmar el memorando de entendimiento que están trabajando.

La Casa Blanca sugiere desde el pasado viernes que un acuerdo con Irán es inminente, pero Trump rebajó expectativas el domingo al revelar que ha ordenado a su equipo negociador que no se apresure y que busque el mejor acuerdo posible.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
armas nucleares

Localizaciones


Irán

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
La injerencia extranjera y sus consecuencias

La injerencia extranjera y sus consecuencias
true

México: Estado de desecho de la 4T
Sergio Estrada Cajigal enfrenta un proceso penal por presuntas agresiones contra una mujer ocurridas en Benito Juárez, Quintana Roo.

Exgobernador Sergio Estrada Cajigal deja prisión y seguirá proceso en arresto domiciliario
El propósito de la EMIM “es disponer de indicadores de corto plazo, relevantes, confiables y oportunos que aporten a la generación de la política pública del sector”, informó Inegi.

Cae producción minera en México 3.4% en marzo, tercer caída en 2026; cae extracción de fluorita en Coahuila
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados
México registrará lluvias muy fuertes, caída de granizo y temperaturas superiores a los 40 grados, informó el SMN.

México enfrentará lluvias intensas, calor extremo y posibles torbellinos, alerta el SMN
La primera gala de eliminación de MasterChef México 24/7 dejó fuera a Javier “La Chuleta Metalera”, participante de León, Guanajuato, tras una semana llena de tensión culinaria.

MasterChef México 24/7... ¿quién fue el primer eliminado de la cocina más famosa?
Claudia Sheinbaum felicitó a Cruz Azul luego de que La Máquina conquistara el campeonato de la Liga MX al derrotar 1-2 a Pumas UNAM en Ciudad Universitaria.

Sheinbaum felicita al Cruz Azul por su campeonato en la Liga Mx