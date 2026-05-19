Trump da a Irán un ultimátum para cerrar un acuerdo nuclear en los próximos días

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio el martes a Irán un ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto.

“Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, sábado, domingo. Algo quizás a principios de la próxima semana. Un período de tiempo limitado”, declaró a la prensa.

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Trump recordó que el lunes estuvo “a una hora” de ordenar retomar la ofensiva contra Irán, lo que habría puesto fin al alto el fuego vigente desde el pasado abril.

“No podemos permitirles (a Irán) obtener un arma nuclear. Si tuvieran un arma nuclear, destruirían Israel rápidamente e irían detrás de Arabia Saudí, Kuwait, EAU (Emiratos Árabes Unidos), Catar y todo Oriente Medio. Sería un holocausto nuclear”, declaró.

No obstante, al mismo tiempo ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses estar preparadas para lanzar en cualquier momento un “ataque a gran escala” contra Irán si las negociaciones fracasan.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que cree que Irán quiere alcanzar un acuerdo y que ha habido “avances” en las negociaciones para poner fin al conflicto.

“Lo que creo es que los iraníes quieren llegar a un acuerdo; creo que reconocen que un arma nuclear es una línea roja para Estados Unidos y que ya lo han interiorizado, pero no lo sabremos hasta que se firme el acuerdo”, declaró.

Destacó que desde su viaje a Pakistán para participar en negociaciones con Irán, ha habido “muchos borradores” sobre el acuerdo, pero con “avances”.

El vicepresidente explicó que la propuesta de Estados Unidos es “muy simple” y consiste en que Teherán renuncie a desarrollar un arma nuclear, ya que, de lo contrario, podría desencadenarse una carrera armamentística entre otros países de la región interesados en obtenerla.

Asimismo dijo que el ‘plan B’, si no se logra el acuerdo, será retomar la ofensiva militar contra la República Islámica.

“Como padre de tres niños pequeños, no quiero que ellos hereden un mundo donde otros 20 regímenes, la mitad de ellos muy peligrosos y simpatizantes de terroristas, tengan armas nucleares”, afirmó.

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

La República Islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y el lunes presentó una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes, cuyo contenido se desconoce.