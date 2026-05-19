Detienen a Wendy Fabiola ‘N’, alias ‘La Tía’, por presunto vínculo con asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Detienen a Wendy Fabiola ‘N’, alias ‘La Tía’, por presunto vínculo con asesinato de Carlos Manzo en Uruapan
    Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, fue detenida en Uruapan por presuntos vínculos con el CJNG y el caso Carlos Manzo Rodríguez. VANGUARDIA

La Fiscalía de Michoacán informó la captura de “La Tía”, señalada como operadora del CJNG y presunta implicada en el homicidio de Carlos Manzo

Autoridades estatales y federales detuvieron en el municipio de Uruapan, Michoacán, a Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, señalada como una de las principales operadoras de Gerardo “N”, conocido como “El Congo”, presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura fue confirmada por el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien indicó que la mujer está presuntamente relacionada con las investigaciones por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cita-fge-de-michoacan-a-declarar-a-godoy-por-el-homicidio-de-carlos-manzo-AH20726987

FISCALÍA VINCULA A ‘LA TÍA’ CON INVESTIGACIONES DEL CASO CARLOS MANZO

Durante una conferencia de prensa, el fiscal estatal explicó que la detención forma parte de los trabajos coordinados entre autoridades estatales y federales para esclarecer el homicidio del exedil.

“Que ver con las investigaciones que se están realizando sobre el caso Carlos Manso. Esta detención se hizo también la semana pasada en un trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y personal de esta corporación”, señaló Carlos Torres Piña.

El funcionario detalló que Wendy Fabiola “N”, de 35 años de edad, presuntamente fungía como enlace de información para Gerardo “N”, alias “El Congo”, quien ya fue detenido y vinculado a proceso meses atrás.

“Ella era el vínculo de información con El Congo, quien es parte de esta estructura criminal que participó en la organización, en la planeación del homicidio de Carlos Manso”, indicó el fiscal.

LA TÍA ESTARÍA ENCARGADA DE FILTRAR INFORMACIÓN AL CJNG

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, las investigaciones apuntan a que “La Tía” presuntamente filtraba información relacionada con operativos de seguridad estatales y federales a integrantes del grupo criminal.

Según explicó Torres Piña, después de la captura de “El Congo”, Wendy Fabiola habría continuado coordinándose con otros integrantes de la organización delictiva.

“Una vez que es detenido, esta persona empieza a coordinarse con otros actores del mismo grupo criminal”, afirmó.

El fiscal agregó que las investigaciones han permitido ampliar las líneas de indagatoria relacionadas tanto con actividades de narcomenudeo como con la estructura criminal señalada de participar en el homicidio del exalcalde.

VINCULAN A PROCESO A ‘LA TÍA’

Autoridades informaron que al momento de su captura le fueron asegurados un teléfono celular, así como diversas dosis de marihuana y metanfetaminas.

Posteriormente, Wendy Fabiola “N” fue vinculada a proceso el pasado 16 de mayo por delitos contra la salud y posesión de cartuchos.

La autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

SUMAN 22 DETENIDOS POR EL ASESINATO DE CARLOS MANZO RODRÍGUEZ

Durante la misma conferencia, la Fiscalía de Michoacán informó que hasta el momento suman 22 personas detenidas relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez.

El fiscal detalló que las autoridades han avanzado en la identificación y desarticulación de la estructura criminal presuntamente encabezada por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”.

“Son las detenciones de la estructura que hasta el momento tenemos, los que de manera directa actuaron en la planeación y los que de manera indirecta participaron”, explicó.

Asimismo, indicó que entre los procesados también se encuentran escoltas vinculados por omisión y homicidio extrajudicial.

$!Detienen a Wendy Fabiola ‘N’, alias ‘La Tía’, por presunto vínculo con asesinato de Carlos Manzo en Uruapan
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/conflicto-entre-los-ardillos-y-los-tlacos-desplaza-a-comunidades-indigenas-de-guerrero-EB20650150

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL ASESINATO DE CARLOS MANZO

Las autoridades estatales señalaron que aún existen líneas de investigación abiertas y posibles órdenes de captura pendientes relacionadas con el caso.

La Fiscalía de Michoacán mantiene las indagatorias para determinar el nivel de participación de cada una de las personas detenidas y esclarecer completamente la planeación y ejecución del homicidio del exalcalde de Uruapan.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asesinatos
Crimen Organizado
Detenciones

Localizaciones


Michoacán
Uruapan

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Sheinbaum, en problemas

Sheinbaum, en problemas
NosotrAs: Pensamiento crítico, cerebro y feminismo

NosotrAs: Pensamiento crítico, cerebro y feminismo
General Motors ha sido vital para consolidar el clúster automotriz en la entidad coahuilense.

Crece General Motors en Coahuila: ampliará sus operaciones en la Región Sureste
México Avante y Nuevas Ideas no han transparentado movimientos financieros durante las campañas.

Nuevos partidos en Coahuila no transparentan gasto; los demás suman 37 mdp en primeros 10 días de campaña
La Secretaría de Educación Pública confirmó que la cédula profesional dejó de ser válida como identificación oficial en México.

SEP confirma: cédula profesional ya no será válida para trámites
Conoce por qué el Día del Padre no tiene fecha fija y descubre cuándo se celebrará en México y Estados Unidos en 2026.

Día del Padre 2026... ¿Por qué no tiene fecha fija como el Día de las Madres y cuándo se celebra en México y EU?
Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezarán el Corona Capital 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

Corona Capital 2026 confirma cartel con Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes: lista de artistas y fechas
Pato O’Ward salió sin lesiones tras el accidente ocurrido en la curva 2 del Indianapolis Motor Speedway.

Pato O’Ward sufre accidente en práctica de las 500 Millas de Indianápolis