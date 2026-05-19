$!Detienen a Wendy Fabiola ‘N’, alias ‘La Tía’, por presunto vínculo con asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

Autoridades estatales y federales detuvieron en el municipio de Uruapan, Michoacán, a Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, señalada como una de las principales operadoras de Gerardo “N”, conocido como “El Congo”, presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La captura fue confirmada por el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien indicó que la mujer está presuntamente relacionada con las investigaciones por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

FISCALÍA VINCULA A ‘LA TÍA’ CON INVESTIGACIONES DEL CASO CARLOS MANZO Durante una conferencia de prensa, el fiscal estatal explicó que la detención forma parte de los trabajos coordinados entre autoridades estatales y federales para esclarecer el homicidio del exedil. “Que ver con las investigaciones que se están realizando sobre el caso Carlos Manso. Esta detención se hizo también la semana pasada en un trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y personal de esta corporación”, señaló Carlos Torres Piña. El funcionario detalló que Wendy Fabiola “N”, de 35 años de edad, presuntamente fungía como enlace de información para Gerardo “N”, alias “El Congo”, quien ya fue detenido y vinculado a proceso meses atrás. “Ella era el vínculo de información con El Congo, quien es parte de esta estructura criminal que participó en la organización, en la planeación del homicidio de Carlos Manso”, indicó el fiscal.

LA TÍA ESTARÍA ENCARGADA DE FILTRAR INFORMACIÓN AL CJNG De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, las investigaciones apuntan a que “La Tía” presuntamente filtraba información relacionada con operativos de seguridad estatales y federales a integrantes del grupo criminal. Según explicó Torres Piña, después de la captura de “El Congo”, Wendy Fabiola habría continuado coordinándose con otros integrantes de la organización delictiva. “Una vez que es detenido, esta persona empieza a coordinarse con otros actores del mismo grupo criminal”, afirmó. El fiscal agregó que las investigaciones han permitido ampliar las líneas de indagatoria relacionadas tanto con actividades de narcomenudeo como con la estructura criminal señalada de participar en el homicidio del exalcalde. VINCULAN A PROCESO A ‘LA TÍA’ Autoridades informaron que al momento de su captura le fueron asegurados un teléfono celular, así como diversas dosis de marihuana y metanfetaminas. Posteriormente, Wendy Fabiola “N” fue vinculada a proceso el pasado 16 de mayo por delitos contra la salud y posesión de cartuchos. La autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. SUMAN 22 DETENIDOS POR EL ASESINATO DE CARLOS MANZO RODRÍGUEZ Durante la misma conferencia, la Fiscalía de Michoacán informó que hasta el momento suman 22 personas detenidas relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez. El fiscal detalló que las autoridades han avanzado en la identificación y desarticulación de la estructura criminal presuntamente encabezada por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”. “Son las detenciones de la estructura que hasta el momento tenemos, los que de manera directa actuaron en la planeación y los que de manera indirecta participaron”, explicó. Asimismo, indicó que entre los procesados también se encuentran escoltas vinculados por omisión y homicidio extrajudicial.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL ASESINATO DE CARLOS MANZO Las autoridades estatales señalaron que aún existen líneas de investigación abiertas y posibles órdenes de captura pendientes relacionadas con el caso. La Fiscalía de Michoacán mantiene las indagatorias para determinar el nivel de participación de cada una de las personas detenidas y esclarecer completamente la planeación y ejecución del homicidio del exalcalde de Uruapan.

Publicidad