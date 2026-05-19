Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados

Un nuevo frente frío fuera de temporada se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este martes, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, mantendrá temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana.

Prevalecerá la onda de calor en Coahuila (centro y suroeste), Zacatecas (sur), Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte, sur y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, centro, sur y sureste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste); finalizando a partir de este día en San Luis Potosí, Aguascalientes e Hidalgo.

Por otra parte, una línea seca en el norte del territorio mexicano, un canal de baja presión en el noreste del país, inestabilidad atmosférica, la aproximación de un Frente Frío al norte de México y la corriente en chorro subtropical, originarán vientos fuertes a muy fuertes con rachas de hasta 70 km/h y tolvaneras en dichas regiones. Se prevé posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; así como lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

Simultáneamente, un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México. Finalmente, se prevé la aproximación de una onda tropical al sureste mexicano. El miércoles, el frente frío se extenderá muy próximo a la frontera norte de México, canales de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana, divergencia en altura, una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el noroeste del territorio nacional y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos muy fuertes con rachas de hasta 70 km/h y posibles tolvaneras sobre entidades del noroeste, norte y noreste del país; además de lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio mexicano.

Circulaciones anticiclónicas en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México y el occidente del país, mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, centro, sur y sureste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (centro), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste); finalizando a partir de este día en Coahuila y Zacatecas. El jueves, se prevé que una onda tropical se desplazará sobre el sureste de México, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha región.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 19 y máxima de 31 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 27 y una mínima de 17 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 26 y mínima de 17. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (norte), Nuevo León (norte, este y sur), Tamaulipas (norte, oeste y suroeste), San Luis Potosí (norte, centro y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Veracruz (norte) Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guanajuato (noreste), Tlaxcala, Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Puebla (norte y centro), Guerrero (norte) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes, Colima, Yucatán y Quintana Roo. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C y posibles heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (centro y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (sur), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (este y sureste), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (noroeste) y Yucatán (oeste y suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México (suroeste). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras: Sonora y Chihuahua; y con posible formación de torbellinos o tornados: Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste y norte). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Campeche y Yucatán; con posibles tolvaneras: Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. ¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

Publicidad