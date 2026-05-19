Prevén aumento a inflación médica del 10.3% en México; expertos exigen reforma integral

La Encuesta de Tendencias Médicas Globales 2026, de WTW, proyecta que los costos médicos registrarán un aumento promedio de 10.3 por ciento este año, en medio de una tendencia más amplia de encarecimiento de la atención médica.

Las farmacias, médicos y hospitales son los principales factores que presionan la inflación médica en los seguros de gastos médicos mayores, por lo que atender el encarecimiento de estas pólizas requiere una reforma integral, señalaron actores del sector.

En las Américas —región que integra a México— se espera que los costos farmacéuticos sean los que más aumenten este año, seguidos de los servicios profesionales, los hospitales y servicios de internación, así como de la atención ambulatoria.

Tan solo en los servicios profesionales (que incluyen consultas médicas, terapéuticas, servicios de emergencia, estudios de imagen, laboratorios y anestesia) se estima un incremento de 10.1 por ciento por persona este año en la región.

De acuerdo con WTW, en las Américas los avances farmacéuticos , las nuevas tecnologías médicas y el deterioro de los sistemas públicos de salud son factores estructurales que también impulsan el aumento de los costos médicos.

"Estas proyecciones subrayan una creciente preocupación entre las aseguradoras. A medida que las compañías se preparan para presiones prolongadas en los costos, identificar los factores clave detrás de estas tendencias se vuelve crítico para diseñar respuestas efectivas" , señaló WTW en el informe de la encuesta.

Rodrigo Melgar, director general del bróker Innovación Segura, dijo en entrevista que atender el encarecimiento de los seguros médicos requiere una reforma integral que involucre a todos los participantes del sector y no solo a las aseguradoras.

"La reforma tiene que ser integral porque, si solo vas sobre las aseguradoras, no estás resolviendo el problema de fondo. No les puedes decir: 'ya no puedes incrementar tus tarifas', porque los aumentos en las pólizas se basan en la inflación médica" , mencionó.