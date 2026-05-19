Influencer Ruthi San confirma asesinato de su hermano en Tuxpán, Veracruz, y rompe el silencio

La creadora de contenido dio a conocer la noticia mediante un video de aproximadamente 20 minutos publicado en su canal “Ruthi Family Vlogs”, espacio en el que habitualmente documenta su vida familiar junto a su esposo japonés, a quien llama “Don Sin Rostro”, y sus hijos.

La influencer y youtuber Ruth Juárez Castellanos, conocida en redes sociales como Ruthi San, confirmó públicamente el asesinato de su hermano Habib Juárez Castellanos, ocurrido en el municipio de Tuxpan, Veracruz , hecho que la llevó a ausentarse durante varias semanas de sus plataformas digitales y de su canal de YouTube, donde comparte contenido sobre su vida cotidiana en Japón.

Ruthi San explicó que viajó desde Japón hacia México poco después de enterarse del asesinato de su hermano. “ Hace unas semanas falleció mi hermano y es por esa razón que yo me desaparecí de las redes sociales” , señaló.

La youtuber señaló que decidió desconectarse completamente de internet durante varias semanas para acompañar a su familia en México. “He pasado unas semanas un poquito complicadas y difíciles y lo mejor que pude hacer fue desconectarme de todo” , comentó.

“Me desaparecí. No saben lo difícil que está siendo para mí ahorita grabar este video. He querido posponerlo” , expresó al inicio de la grabación.

En el video compartido en YouTube, la influencer explicó las razones de su ausencia en redes sociales y relató parte del impacto emocional que vivió tras recibir la noticia.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas relacionadas con el homicidio, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Las autoridades identificaron a la víctima como conductor de la unidad marcada con el número económico 1402.

De acuerdo con los reportes, el asesinato ocurrió el pasado 25 de abril, cuando hombres armados atacaron a balazos a Habib Juárez Castellanos, de 43 años, mientras conducía un taxi sobre una carretera con dirección a la localidad de Juana Moza, en el municipio de Tuxpan.

HERMANO DE RUTHI SAN FUE ASESINADO POR HOMBRES ARMADOS MIENTRAS CONDUCÍA UN TAXI EN TUXPAN

RUTHI SAN VIAJÓ A MÉXICO TRAS RECIBIR LA NOTICIA DE SU PAPÁ

Durante el video, la influencer narró cómo recibió la llamada de su padre informándole sobre lo ocurrido.

“Cuando aconteció todo esto, el primero que me habló fue mi papá y él me informó muy rápido de lo que estaba aconteciendo porque, obviamente, en ese momento mi papá también acababa de recibir la noticia y él estaba como en shock también, ¿no? Cuando él me dio la noticia, yo no estaba aquí en mi casa; lo bueno es que estaba con Don Sin Rostro (seudónimo para referirse a su esposo). Cuando mi papá me dio la noticia, lo que más se me quedó en mi mente era escuchar la voz de mi papá quebrado”, relató.

También explicó que compró un vuelo hacia México pocas horas después de recibir la noticia.

“Yo recibí la noticia como a la 1:30 o 2 de la tarde y a las 5 de la tarde yo ya había salido de mi casa porque íbamos rumbo al aeropuerto”, comentó.

La creadora de contenido indicó que uno de sus principales objetivos era poder llegar a tiempo para despedirse de su hermano.

“Hablé por teléfono con mi papá y le pedí que hiciera todo lo posible para que yo pudiera llegar y estar por lo menos en el entierro de mi hermano”, dijo.

Posteriormente, confirmó que sí logró asistir al funeral y permanecer algunos días junto a sus padres y familiares antes de regresar a Japón.

“Ustedes saben que estas son unas noticias que uno no se lo espera. Algunos de ustedes llegaron a conocer a mi hermano, porque ahí estuvo saliendo en algunos de mis videos, porque era mi único hermano. Entonces, ya se imaginarán lo duro que es para toda la familia. Muy joven, era mi hermano mayor que yo, 2 años nada más nos llevábamos”.

RUTHI SAN HABLA SOBRE LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN MÉXICO Y VERACRUZ

Aunque evitó profundizar sobre los detalles del crimen debido a que las investigaciones continúan abiertas, la influencer mencionó el contexto de violencia e inseguridad que, aseguró, se vive actualmente en Veracruz y otras regiones del país.

“No quiero entrar como en muchos detalles de lo acontecido porque, pues, ahorita todavía hay muchas cosas que ya saben, están en investigación y no me gustaría, les digo, entrar en detalle porque, desafortunadamente, ahorita en México, sobre todo en Veracruz, vivimos una ola de violencia e inseguridad, amigos, tremenda.”

También afirmó que durante este viaje experimentó miedo por primera vez al regresar a México. “Ahora fue la primera vez que estuve en México y sentí miedo, sentí impotencia”, expresó.

Ruthi San añadió que durante este proceso decidió priorizar a su familia y mantenerse alejada del entorno digital.“Mi prioridad siempre van a ser mis padres, mis sobrinos, mi cuñada y toda mi familia”, señaló.

RUTHI SAN PIDIÓ PRIVACIDAD TRAS ASESINATO DE SU HERMANO

En su mensaje, la creadora de contenido también habló sobre la difusión de información personal en redes sociales y explicó que por ello optó por guardar silencio mientras acompañaba a su familia.

“A veces hay gente que comparte mucha información privada y decidí desaparecerme del internet y enfocarme en lo que realmente debía enfocarme”, comentó.

La influencer relató además el impacto que tuvo la noticia dentro de su familia, especialmente para sus padres.