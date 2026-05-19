Messi, CR7 y Ochoa... Estas son las estrellas que jugarán su último Mundial en 2026

Las nuevas generaciones comienzan a tomar protagonismo, pero aún queda una última cita para nombres que construyeron rivalidades históricas y redefinieron el deporte. El torneo norteamericano será una mezcla de nostalgia, presión y despedidas que difícilmente volverá a repetirse en una misma Copa del Mundo.

La cuenta regresiva para el Mundial de 2026 ya comenzó y, además de la expectativa deportiva, el torneo traerá consigo una carga emocional imposible de ignorar. La edición organizada por México, Estados Unidos y Canadá será escenario del adiós internacional de varias figuras que dominaron el fútbol durante las últimas dos décadas.

“El fútbol no te retira, el ritmo del juego te exige el último aliento antes de ceder el testigo”, repite un viejo axioma dentro de los vestidores. Esa frase parece describir perfectamente el momento que atraviesan varias estrellas que llegarán a 2026 con la experiencia intacta, aunque con el desgaste inevitable de los años.

La ampliación del Mundial a 48 selecciones también permitirá que varios veteranos tengan una última oportunidad de competir en la máxima vitrina del fútbol internacional antes de cerrar definitivamente sus ciclos con sus respectivas selecciones.

MESSI, CRISTIANO Y OCHOA BUSCARÁN HACER HISTORIA

Uno de los focos principales estará sobre Lionel Messi. El campeón del mundo con Argentina llegará al torneo con casi 39 años y con la posibilidad de disputar su sexta Copa del Mundo, una marca reservada para muy pocos jugadores en la historia.

El caso de Cristiano Ronaldo resulta igual de impactante. A sus 41 años, el delantero portugués buscará cerrar su trayectoria mundialista levantando el único trofeo que aún falta en una carrera repleta de títulos y récords individuales.

En México, la atención también estará centrada en Guillermo Ochoa. El guardameta del Tri podría despedirse de los Mundiales jugando en casa, arropado por una afición que lo convirtió en referente tras sus memorables actuaciones frente a selecciones como Brasil y Alemania.

Los tres futbolistas formarían parte del exclusivo grupo de jugadores con seis participaciones mundialistas, una cifra que simboliza longevidad, disciplina y permanencia en la élite del fútbol internacional.

EUROPA Y SUDAMÉRICA DESPIDEN A SUS ÍDOLOS

Otra de las leyendas que apunta a vivir su último Mundial es Luka Modrić. El mediocampista croata llegará con 40 años después de liderar a su selección a una final en 2018 y a un histórico tercer lugar en 2022.

En Alemania, Manuel Neuer podría colocarse nuevamente bajo los tres palos para cerrar una carrera que revolucionó la posición de arquero moderno gracias a su estilo de “portero-líbero”.

También aparece el nombre de Kevin De Bruyne, cerebro de la llamada Generación de Oro de Bélgica. El mediocampista llegará con 34 años sabiendo que difícilmente alcanzará el siguiente proceso mundialista.

Sudamérica tampoco escapa de las despedidas. Neymar Jr. buscará saldar la deuda pendiente que mantiene con Brasil tras años marcados por lesiones y frustraciones mundialistas.

Por su parte, James Rodríguez intentará regalar un último capítulo brillante con Colombia, recordando aquel nivel extraordinario que mostró en Brasil 2014 y que lo convirtió en figura global.

AUSENCIAS QUE TAMBIÉN MARCARÁN EL TORNEO

Mientras algunas figuras se preparan para una despedida histórica, otras ni siquiera tendrán la oportunidad de jugar su último Mundial. Uno de los casos más dolorosos es el de Robert Lewandowski.

La selección de Polonia quedó fuera del camino rumbo a la Copa del Mundo, dejando sin escenario final a uno de los delanteros más letales de la última década. Su ausencia representa también el cierre simbólico de una generación que dominó el fútbol europeo durante años.

El Mundial 2026 no solo definirá un campeón. También funcionará como el último gran homenaje para futbolistas que construyeron una época irrepetible dentro y fuera de las canchas.