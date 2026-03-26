Trump advierte a Irán que se tome en serio las conversaciones de paz

“Los negociadores iraníes son muy diferentes y ‘extraños’”, publicó el presidente en Truth Social. “Nos están ‘rogando’ que lleguemos a un acuerdo , lo cual deberían estar haciendo ya que han sido aniquilados militarmente , sin ninguna posibilidad de recuperación, y sin embargo, públicamente afirman que solo están considerando nuestra propuesta”. ¡¡¡FALSO!!!

Donald Trump emitió una advertencia a Irán a primera hora del jueves, instando a los funcionarios de la República Islámica a que se pusieran las pilas y “se tomaran en serio” la negociación para poner fin a la guerra que ya dura cuatro semanas “antes de que sea demasiado tarde”, mientras el ejército estadounidense prepara un ataque que espera sea el “golpe final” a las autoridades de Teherán.

“Más les vale tomarse esto en serio pronto, antes de que sea demasiado tarde”, añadió Trump, “porque una vez que eso suceda, ¡NO HABRÁ MARCHA ATRÁS, y no será bonito!”.

El arrebato del presidente se produjo cuando Axios informó de que los oficiales militares estaban preparando una campaña de bombardeos masivos si las conversaciones no llegaban a buen puerto y estaban preparando cuatro opciones principales entre las que Trump podría elegir para ejercer la máxima presión sobre el régimen teocrático.

Según se informa, esas opciones incluyen invadir o bloquear el centro de exportación de petróleo de Irán en la isla de Kharg; apoderarse de la isla de Larak, que Teherán utiliza como puesto militar para mantener el control del estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial; apoderarse de otras tres islas cerca de la entrada occidental del estrecho que están controladas por Irán pero que son reclamadas por los Emiratos Árabes Unidos; y detener o incautar los barcos que transportan petróleo iraní a través del estrecho, estrangulando así la principal vía de suministro económico del mulá.

Alex Plitsas, exfuncionario del Pentágono y actual miembro del Atlantic Council, declaró a The Post que tomar el control de las islas impediría que Irán las utilizara “para atacar a los barcos que se encuentran en la zona”.

“Kharg, en particular, es donde se carga el 90% del petróleo para Irán, así que esto representa una forma más para Estados Unidos de quitarle una pieza a Irán y añadir otra baza a su estrategia de negociación”, agregó.

“Creo que la idea es que si toman Kharg y los iraníes atacan y destruyen su propia infraestructura, sería contraproducente. Por lo tanto, en este caso, se trataría de una operación para apoderarse de la isla y obligar a los iraníes a negociar”.

Aunque los iraníes no ataquen a las fuerzas estadounidenses en la isla de Kharg, continuó Plitsas, “podrían atacar la infraestructura regional de energía, petróleo y gas en otros países”.

La dificultad reside en que, si Trump decide enviar fuerzas terrestres, probablemente tendrían que atacar las islas por aire en lugar de por mar.

“Tendríamos que atravesar el estrecho con los barcos para llegar allí y [desembarcar infantes de marina en las islas usando lanchas de desembarco], y no podemos hacer eso”, explicó. “Perderíamos el factor sorpresa, y el estrecho está en disputa en este momento”.

“Si atacan por aire, serías vulnerable a misiles portátiles lanzados desde hasta 12.000 pies de altura o menos. Además, Irán también cuenta con misiles de crucero de ataque terrestre. Por lo tanto, Estados Unidos tendría que tener en cuenta todo eso como parte del proceso de planificación.”

Según informó Axios, el presidente también podría ordenar a las fuerzas especiales que aseguren el uranio altamente enriquecido enterrado en tres instalaciones nucleares atacadas por Estados Unidos el pasado mes de junio, o bien solicitar una segunda ronda de ataques aéreos para garantizar que el material permanezca inaccesible.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, confirmó por primera vez el jueves que se estaban llevando a cabo conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, mediadas por el gobierno de Islamabad, así como por Egipto, Turquía y otros países.

A principios de esta semana circularon rumores de que el vicepresidente JD Vance podría viajar a Pakistán este fin de semana para sellar un acuerdo de alto el fuego, pero una fuente declaró al periódico The Post el miércoles que, si bien dicha intervención era una “posibilidad”, estaba “ni cerca de suceder”.

El lunes, Trump despertó esperanzas de que se pusiera fin a la guerra que ha diezmado a la cúpula dirigente de Irán y ha sacudido la economía mundial, al anunciar que posponía cinco días los ataques previstos contra la infraestructura energética de la República Islámica para dar tiempo a alcanzar un acuerdo que pusiera fin a los combates.

Mientras Estados Unidos e Israel mantenían el ritmo de los ataques aéreos contra el aparato militar y las figuras del régimen iraní, Washington presentó un plan de paz de 15 puntos a sus homólogos de Teherán.

Las exigencias estadounidenses incluían que Irán desmantelara sus instalaciones y capacidades nucleares, así como que renunciara a la búsqueda de armas atómicas; que entregara todo el uranio enriquecido a las autoridades internacionales; que limitara su programa de misiles a usos de autodefensa; que mantuviera abierto el estrecho de Ormuz al transporte de energía; y que cortara la financiación a grupos terroristas afines.

A pesar de que Trump afirmó el martes que Irán había accedido a renunciar a la búsqueda de un arma nuclear, los iraníes respondieron que las exigencias estadounidenses eran inaceptables y presentaron su propio plan que les daría el control del estrecho y les permitiría seguir financiando a sus grupos terroristas afines, incluidos Hamás y Hezbolá.

Mientras se desarrollaban las conversaciones, más barcos estadounidenses y miles de efectivos terrestres se dirigían a Oriente Medio.

La campaña militar contra Irán llega al final de su cuarta semana el viernes, y Trump sugirió en el segundo día de la guerra que duraría “unas cuatro semanas”.

“Lo que teníamos que hacer era deshacernos del cáncer”, dijo Trump a los legisladores republicanos el miércoles por la noche. “Teníamos que extirpar el cáncer. El cáncer era Irán con un arma nuclear. Lo hemos extirpado. Ahora vamos a acabar con él”.

“Por cierto, están negociando”, añadió el presidente, “y tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo, pero tienen miedo de decirlo porque temen ser asesinados por su propia gente. También temen ser asesinados por nosotros”.