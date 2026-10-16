Trump despide poco a poco a las mujeres de su gabinete

NUEVA YORK- La destitución de Kimberly Guilfoyle, quien hasta esta semana era la embajadora de Estados Unidos en Grecia, fue sorprendente en sus detalles. Se anunció en vivo por televisión, durante la primera rueda de prensa de la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca. Pero la renuncia forzada de Guilfoyle también fue parte de un patrón más amplio en el segundo mandato del presidente Donald Trump: las figuras prominentes que han abandonado el gobierno, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, son abrumadoramente mujeres.

Guilfoyle fue la mujer de alto rango que se fue más recientemente este año. En la primavera, cuatro de las ocho funcionarias de nivel de gabinete de Trump renunciaron o fueron despedidas en solo tres meses: la fiscal general Pam Bondi; Lori Chavez-DeRemer, la secretaria del Trabajo; la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem; y Tulsi Gabbard, la directora de inteligencia nacional. Todas fueron reemplazadas por hombres.

A Guilfoyle se le pidió que renunciara después de que The Wall Street Journal reportara que ella le había pedido a un donante que pagara su factura de American Express de 100 mil dólares antes de su voto de confirmación. Guilfoyle ha negado la acusación. Pero el martes, Trump dijo que si bien Guilfoyle “estaba haciendo un buen trabajo”, a él no le había gustado lo que leyó.

También restó importancia a la idea de que tenía algún vínculo sustancial con Guilfoyle, quien es una de las más firmes defensoras del presidente y, en un momento, estuvo comprometida con Donald Trump Jr., su hijo mayor. “Ella no era miembro de mi familia”, dijo a los periodistas. “Ella, creo, salió con mi hijo hace mucho tiempo”. Las mujeres en la órbita de Trump no parecen estar más inclinadas a la controversia que los hombres; los funcionarios masculinos que ha designado han atraído repetidamente el escrutinio y llamados a su destitución.

Kash Patel, el director del FBI, se ha visto obligado a enfrentar preguntas sobre su conducta, incluidas acusaciones de consumo excesivo de alcohol, de asignar un equipo SWAT para proteger a su novia y de usar un avión del gobierno para uso personal. (Él ha negado las acusaciones). El secretario de Comercio Howard Lutnick apareció en archivos publicados por el Departamento de Justicia como uno de los visitantes a la isla privada propiedad de Jeffrey Epstein, el depredador sexual. El secretario de Defensa Pete Hegseth reveló planes de guerra secretos en una conversación en una aplicación de mensajería privada que inadvertidamente incluyó a Jeffrey Goldberg, el editor de The Atlantic.

Trump sí castigó a un funcionario hombre designado relacionado con esa cadena de mensajes de texto: Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional, quien había agregado al periodista al chat. Pero Waltz tuvo un aterrizaje suave. Fue designado para desempeñarse como el embajador ante la Organización de Naciones Unidas, un cargo que Trump le había prometido a su aliada de mucho tiempo en el Congreso, Elise Stefanik. Stefanik, una autoproclamada guerrera “ultra MAGA”, terminó políticamente a la deriva y finalmente renunció al Congreso. Expertos en nombramientos presidenciales dijeron que el éxodo de un solo género era muy inusual. “Nunca he visto una situación en la que todas las salidas iniciales del gabinete hayan sido de un solo género: todas mujeres”, dijo Kathryn Dunn Tenpas, investigadora no residente en la Institución Brookings, quien ha rastreado la diversidad en los gobiernos presidenciales desde la era de Reagan. MUJERES EN LOS ALTOS RANGOS Mientras Trump armaba su plana mayor poco después de asegurar la victoria en las elecciones de 2024, varias mujeres estaban entre sus filas. Nombró a Susie Wiles como jefa de gabinete, la primera mujer en ocupar el poderoso cargo con nivel de gabinete. Karoline Leavitt fue la persona más joven en desempeñarse como secretaria de prensa de la Casa Blanca antes de dejar su trabajo en agosto para criar a sus dos hijos pequeños. Ella fue reemplazada por otra mujer, Katie Zacharia.

En un comunicado para este artículo, una vocera de la Casa Blanca dijo que “el presidente Trump ha reunido al mejor gobierno de la historia, seleccionando a cada miembro de su increíble equipo con base en un criterio: su capacidad para cumplirle al pueblo estadounidense”. “A diferencia de los demócratas, que están obsesionados con las políticas de identidad, el presidente juzga a las personas por su mérito y sus cualificaciones, no por características inmutables”, agregó la vocera, Taylor Rogers.

En una celebración del Mes de la Historia de la Mujer el año pasado, Trump declaró que estaba “encantado de decir que tenemos más mujeres en nuestro gabinete que cualquier presidente republicano en la historia de nuestro país”. Ese ya no es el caso. Ahora quedan cuatro mujeres en puestos con nivel de gabinete. En muchas ocasiones, las funcionarias que se marcharon parecían haber reprobado algún tipo de prueba de lealtad hacia Trump. Bondi recibió duras críticas por su manejo de la publicación de los archivos de Epstein, y por no cumplir con las exigencias de Trump de tomar represalias contra sus enemigos. Trump también estaba insatisfecho con su desempeño en las audiencias del Congreso y en televisión.