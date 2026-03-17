Trump dice a Irán que ‘no tiene miedo’ a otro Vietnam en caso de incursión terrestre

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “no tiene miedo” a repetir un Vietnam en caso de iniciar una incursión militar terrestre en Irán dentro de la ofensiva que se encuentra ya en su día 18.

“No tengo miedo de nada”, fue la respuesta de Trump a las preguntas de los periodistas en la comparecencia en el Despacho Oval sobre si había riesgo de convertir en “otro Vietnam” la operación conjunta con fuerzas israelíes en Oriente Medio.

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El final de la intervención en Irán no se vislumbra por lo que la posibilidad de una incursión terrestre cobra fuerza. Tanto que Teherán ha advertido esta semana a Washington de las consecuencias en el caso de que las botas militares llegaran al terreno.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, en una entrevista con Sky News este lunes, avisó “simplemente lean lo que ocurrió en Vietnam”.

Ellos entienden que quienes los arrastraron a esta guerra (con Irán) también pueden arrastrarlos a un atolladero”, añadió Khatibzadeh.

Vietnam se ha convertido en el imaginario colectivo en un callejón sin salida y en una guerra de desgaste que sufrió Estados Unidos en la década de 1960, cuando se ordenó un despliegue terrestre en el país asiático y se enquistó sobre el terreno.

La referencia a Vietnam, además de por el envío de tropas estadounidenses sobre el terreno, adquiere relevancia ahora por la incertidumbre sobre el tiempo que la operación en Irán puede prolongarse.

Si bien los primeros días, el presidente de Estados Unidos aseguró que la operación podría extenderse cuatro o cinco semanas, más tarde afirmó que su final era inminente, sin dar fechas.

EL ESTRECHO DE ORMUZ VOLVERA A SER SEGURO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su confianza en que el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí, volverá a ser seguro para la navegación en poco tiempo.

“No creo que tarde mucho. Estamos arrasando la costa. Se trata de la costa y del agua. Y no tardará mucho”, declaró Trump ante la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

Trump pidió el fin de semana públicamente a sus aliados que se involucren para ayudar a Estados Unidos a escoltar a los buques comerciales en esta vía fluvial, por donde pasa el 20% del crudo mundial y que es clave para la economía global.

El republicano elogió ante la prensa la ayuda de los países de Oriente Medio, incluido Israel, a la vez que acusó a la OTAN de cometer un “error muy tonto” por su negativa a involucrarse en este conflicto.

El mandatario denunció que, a su juicio, los países europeos respaldan los planes de Estados Unidos para evitar que la República Islámica obtenga un arma nuclear, pero no quieren ayudar, e incluso sugirió que Washington debería “reconsiderar” su pertenencia a la OTAN.

Sobre la duración de la guerra, Trump volvió a ofrecer un calendario impreciso al asegurar que la ofensiva terminará pronto, aunque matizó que Estados Unidos todavía no está “listo” para retirarse.

“Aún no estamos listos para irnos. Pero nos iremos en un futuro próximo, nos iremos en un futuro muy próximo”, afirmó.