Israel afirma que mató al Jefe de Seguridad de Irán, Ali Larjiani

Israel anunció el martes la muerte del jefe de seguridad iraní. Ali Larjiani, un político veterano y miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, y el jefe de facto del país en tiempos de guerra tras la muerte del Líder SupremoAyatolá Khamenei en un ataque aéreo estadounidense-israelí contra su complejo residencial en el centro de Teherán.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que Larijani había sido “eliminado anoche”.

Irán no lo ha confirmado. Pero, de ser cierto, sería el golpe más duro para el país desde la muerte de Jamenei y pondría de manifiesto la capacidad de la inteligencia israelí y la superioridad aérea estadounidense en esta guerra.

Israel anunció el martes la muerte del jefe de seguridad iraní. Ali Larjiani, un político veterano y miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, y el jefe de facto del país en tiempos de guerra tras la muerte del Líder Supremo Ayatolá Khamenei en un ataque aéreo estadounidense-israelí contra su complejo residencial en el centro de Teherán.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que Larijani había sido “eliminado anoche”.

Irán no lo ha confirmado. Pero, de ser cierto, sería el golpe más duro para el país desde la muerte de Jamenei y pondría de manifiesto la capacidad de la inteligencia israelí y la superioridad aérea estadounidense en esta guerra.

Larijani, de 67 años, ha sido descrito como un “verdadero conocedor del poder”, un lugarteniente leal y de confianza del antiguo ayatolá, experto en equilibrar la ideología con el pragmatismo. Esta transición de soldado a diplomático quedó patente cuando Khamenei lo envió a Omán y Qatar para mantener conversaciones con Estados Unidos.

En agosto del año pasado fue nombrado Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; esto ocurrió tras la Guerra de los Doce Días, es decir, los ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra las instalaciones nucleares iraníes.

Pero la influencia de Larijani se remontaba mucho más atrás; meses antes (y con cierta perspicacia), Khamenei le encomendó la tarea de elaborar una estrategia para sobrevivir a los ataques selectivos.

Según declararon altos funcionarios de la Guardia Revolucionaria Islámica a The New York Times, el objetivo era «garantizar que la República Islámica sobreviviera no solo a las bombas estadounidenses e israelíes, sino también a cualquier intento de asesinato contra su liderazgo».

Cuando la muerte le llegó a Khamenei, él puso en práctica el plan previsto.

Después de Khamenei, el ascenso

Y Ali Larijani, que ya era una de las figuras más poderosas del régimen, se volvió aún más influyente, eclipsando en visibilidad al sucesor del ayatolá, su hijo Mojtaba Khamenei.

Horas después del inicio de la guerra, mientras los misiles Tomahawk y los aviones de combate F-35 bombardeaban instalaciones nucleares “ocultas”, bases de la Guardia Revolucionaria Islámica y la capital, Teherán, Larijani apareció entonces en la televisión nacional.

Los estadounidenses y los sionistas habían “quemado el corazón del pueblo iraní”, dijo, “...y nosotros también les quemaremos el corazón. Deben saber que no pueden atacar y marcharse...”

Tras las declaraciones y apariciones públicas, el papel de Larijani como líder bélico visible de Irán calmó los ánimos tras la muerte del ayatolá, a pesar de que su hijo evitaba la atención pública. Se le vio en público en Teherán durante la manifestación anual del Día de Al-Quds.

El papel en tiempos de guerra

Su cargo como jefe del SNSC y su experiencia militar en la IRGC hicieron que Larijani, con sus características gafas, se convirtiera en el punto central de la planificación en tiempos de guerra, coordinando el despliegue de misiles balísticos a lo largo de la costa del Golfo y supervisando la defensa de las instalaciones nucleares como jefe del Consejo de Defensa.

También se consideró que desempeñó un papel fundamental en las horas y los días inmediatamente posteriores a la muerte del Ayatolá, lanzando simultáneamente advertencias contundentes a Estados Unidos e Israel, mientras trabajaba entre bastidores para reactivar y poner en funcionamiento la red de “defensa en mosaico”.

Dejando a un lado las estrategias de supervivencia, Larijani siguió siendo la figura que autorizaba los ataques con misiles contra objetivos militares estadounidenses e israelíes, así como contra infraestructuras civiles y petroleras en los países vecinos del Golfo.

Según analistas regionales consultados por The New York Times, Larijani había planeado que el control que Irán ejerce sobre el estrecho de Ormuz, un punto estratégico que ha llevado el suministro energético mundial al borde del caos.

Incluso circularon rumores de que Larijani había vetado el uso de municiones de racimo contra Israel, aunque en declaraciones airadas publicadas la semana pasada, Tel Aviv afirmó que, de hecho, se habían disparado dichas bombas.

Fuentes anónimas del régimen afirmaron que Larijani consideraba que las bombas de racimo representaban una línea roja para Estados Unidos.

En el ámbito interno, Larijani tenía la vista puesta en las protestas civiles —que se basaban en las agitaciones de diciembre y enero que llamaron la atención de Trump en el período previo a esta guerra— que podrían amenazar la continuidad del régimen.

Sus intentos por sofocar las protestas, en las que murieron miles de personas, muchas de ellas ejecutadas por el régimen, llevaron a que Estados Unidos le impusiera sanciones por “reprimir violentamente al pueblo iraní”.

La faceta diplomática de Larijani también influyó en la estructura de liderazgo iraní posterior a Jamenei, posicionándolo como un posible mediador de paz entre los estadounidenses y el régimen. En definitiva, Larijani era una vía clave para la desnuclearización, una figura conocida entre los mediadores de Qatar y Omán, así como en Estados Unidos.

¿Quién era Ali Larijani?

Nacido en Irak en 1957 en el seno de una familia de un destacado clérigo chiíta cercano al fundador de la República Islámica, el ayatolá Jomeini, Larijani ha ejercido una gran influencia en el sistema político iraní durante décadas.

Se doctoró en Filosofía Occidental por la Universidad de Teherán y sirvió en la Guardia Revolucionaria Islámica durante la guerra Irán-Irak, además de ser Presidente del Parlamento desde 2008 hasta 2020.

Entretanto, también se presentó a las elecciones presidenciales de 2005, perdiendo finalmente ante Mahmoud Ahmadinejad, con quien posteriormente tuvo desacuerdos sobre el programa nuclear iraní. De hecho, Larijani había apoyado el acuerdo nuclear de 2015 con Occidente, del que Trump se retiró.