Trump dice que está dividido entre cerrar un acuerdo o atacar a Irán

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    Trump dice que está dividido entre cerrar un acuerdo o atacar a Irán
    Trump canceló planes de fin de semana en Nueva Jersey para dar seguimiento a negociaciones con Teherán en Washington. AP

El presidente de EU dijo que hay un 50% de probabilidades de lograr un trato; por el contrario, dijo, hará ‘volar por los aires’ a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este sábado que está dividido entre cerrar un acuerdo o retomar la ofensiva militar contra Irán.

En breves declaraciones telefónicas al portal Axios, el presidente dijo que hay un 50 por ciento de probabilidades de llegar a un “buen” trato o, por el contrario, hará “volar por los aires” a Irán, país con el que acordó un alto el fuego en abril.

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El presidente tiene previsto reunirse este mismo sábado con su equipo de seguridad, incluido el vicepresidente, JD Vance, y el equipo negociador estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner, para evaluar la situación.

Trump canceló el viernes sus planes de pasar el fin de semana en su campo de golf en Nueva Jersey y regresó a Washington para dar seguimiento a las negociaciones con Teherán.

El mariscal pakistaní Asim Munir, mediador entre Estados Unidos e Irán, visitó este sábado Teherán para tratar de impulsar un acuerdo.

El Ministerio de Exteriores iraní declaró que en la última semana ha habido “un acercamiento de posturas” y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita oficial en la India, anticipó que podría haber un anuncio en las próximas horas o días.

En el centro de las negociaciones está el programa nuclear iraní, pues Washington exige que Teherán deje de enriquecer uranio, y la situación del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra y donde quiere cobrar un peaje para su tránsito.

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