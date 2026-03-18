Trump dice que EU no necesita Ormuz y amenaza con dejar su seguridad a otros países

WASHINGTON.- El presidente de EU, Donald Trump, dijo el miércoles que su país no necesita el estrecho de Ormuz y amenazó con dejar su control a las naciones que dependen de la vía estratégica de petróleo y gas, y no han acudido a su llamado para garantizar la seguridad en el paso marítimo, bloqueado por Irán.

“Me pregunto qué pasaría si ‘acabáramos’ con lo que queda del Estado terrorista iraní y dejáramos que los países que lo usan, nosotros no, se hicieran responsables del llamado ‘estrecho’. Eso haría que algunos de nuestros ‘aliados’ que no responden se pusieran las pilas, ¡y rápido!”, escribió en su red Truth Social.

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En un segundo mensaje, Trump recordó hoy a “todos esos absolutos ‘necios’ allá fuera, que Irán es considerado, por todo el mundo, como el ESTADO PATROCINADOR DEL TERRORISMO NÚMERO UNO. ¡Los estamos dejando fuera de juego rápidamente!”, agregó.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este miércoles que Trump y su Gabinete continúan en contacto con sus homólogos europeos y en el Oriente Medio “para que den un paso al frente y hagan más por ayudar a EE.UU. a garantizar la seguridad” del estrecho porque “esto redunda más en beneficio de ellos” que de Washington.

“Gracias al presidente Trump, somos exportadores netos de energía. No necesitamos el estrecho de Ormuz para nuestro suministro energético interno. (...) Por supuesto, deseamos que el estrecho permanezca abierto para el mercado mundial del petróleo, a fin de estabilizar los precios y lograr que vuelvan a bajar”, indicó Leavitt a FoxNews.

La secretaria de Prensa estadounidense destacó que las fuerzas armadas de su país cuentan “con opciones para seguir garantizando” la seguridad en la vía, no obstante, Trump “tiene razón” al instar a sus aliados a ayudar.

Trump insistió en Truth Social que como “el país más poderoso del mundo” no necesitan “la ayuda de nadie” porque EE.UU. ha logrado “diezmar al Ejército iraní”.

En la guerra contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero, han muerto el líder supremo iraní, Alí Jameneí, gran parte de la cúpula militar de la República Islámica, cientos de iraníes, entre ellos civiles y niños, y al menos trece militares estadounidenses.

A pesar de que Washington ya se adjudica la victoria en el conflicto, Teherán continúa respondiendo con ataques contra Israel y países de la región donde EE.UU. mantiene embajadas y presencia militar.