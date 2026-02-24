Turistas extranjeros salen de Puerto Vallarta tras reanudación de vuelos por violencia en Jalisco

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 24 febrero 2026
    Turistas extranjeros salen de Puerto Vallarta tras reanudación de vuelos por violencia en Jalisco
    En el interior de la terminal se observaron filas extensas de visitantes que buscaban salir del destino turístico. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Inseguridad
Turismo

Localizaciones


Jalisco

Organizaciones


SRE

La normalización avanza con refuerzos de seguridad y ajustes operativos, mientras persisten aperturas parciales en algunas vías de la región

PUERTO VALLARTA, JAL.- Miles de turistas extranjeros comenzaron a abandonar Puerto Vallarta este martes, luego de la reapertura de operaciones aéreas tras los hechos violentos y bloqueos registrados el pasado fin de semana en la región, en el contexto del operativo del 22 de febrero en Jalisco.

Desde primeras horas del día, filas de taxis y unidades de transporte procedentes de hoteles arribaron al Aeropuerto Internacional, donde se dio prioridad a pasajeros con salidas hacia Estados Unidos, Canadá y Europa, de acuerdo con lo observado en la terminal.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum se reúne con embajador de EU tras operativo en Tapalpa; asisten Defensa, Semar y Segob

La reactivación de vuelos se registró después de que aerolíneas retomaran paulatinamente operaciones hacia y desde Puerto Vallarta y Guadalajara, conforme se redujeron las afectaciones a la movilidad derivadas de los incidentes del fin de semana.

Cerca del mediodía también se reportó la reanudación de rutas nacionales; sin embargo, algunos arribos se registraron con menor ocupación, mientras que los vuelos de salida mostraron alta demanda, incluidos trayectos hacia la Ciudad de México, otras entidades y destinos internacionales.

TE PUEDE INTERESAR: EU retira alerta de resguardo, pero mantiene toque de queda a su personal tras hechos en Jalisco

En el interior de la terminal se observaron filas extensas de visitantes que buscaban salir del destino turístico, mientras personal aeroportuario implementó medidas para agilizar documentación y embarque ante el incremento de pasajeros.

En paralelo, la Embajada de Estados Unidos en México informó que ya no se insta a sus ciudadanos a refugiarse en sus hogares y señaló que los itinerarios se han normalizado en Guadalajara, además de que varias aerolíneas programaron vuelos adicionales este martes 24 de febrero en Puerto Vallarta.

Autoridades locales y federales mantuvieron presencia reforzada en la zona y sostuvieron que las operaciones aéreas continúan con normalidad, aunque el flujo de salida de visitantes se mantiene elevado en la terminal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad
Turismo

Localizaciones


Jalisco

Organizaciones


SRE

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La noche previa, sostuvo un encuentro en el Palacio Nacional con dirigentes de los partidos que integran el bloque oficialista.

Asegura Sheinbaum que el 25 de febrero será la presentación de la reforma electoral
Relaciones sentimentales, llamadas telefónicas y encuentros personales han sido factores clave en la captura o muerte de algunos de los narcotraficantes más buscados de México.

Por enamorados... ‘El Chapo’, ‘El Mencho’ y otros dos capos que cayeron por sus relaciones sentimentales
En México, 9 millones 611 mil 882 trabajadores se dedican al sector secundario de la economía, representando al 24% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2025.

México: caen 48 mil empleos de manufactureras en el cuarto trimestre de 2025
¿Le quitarán el mundial a México por inseguridad? El presidente de la FIFA aclara estar ‘muy tranquilo’

¿Le quitarán el mundial a México por inseguridad? El presidente de la FIFA aclara estar ‘muy tranquilo’
Fue en Nueva York donde se registró el temporal más intenso desde 2016 dejando más de 38 cm de nieve en Central Park

Aerolíneas de EU retoman vuelos tras un histórico temporal de nieve
La vocera estadounidense lanzó un mensaje directo tras la violencia en México y la muerte de “El Mencho”, mientras Washington actualiza alertas de viaje y presiona por más acciones contra el narcotráfico.

Karoline Leavitt amenaza a cárteles mexicanos... ‘Si tocan a un estadounidense pagarán caro’
El venezolano, cuya sentencia ya se ha aplazado en varias ocasiones con anterioridad, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua por estos delitos.

Aplazan de nuevo sentencia del ex general chavista “El Pollo” Carvajal para abril
Estrategia sintáctica

Estrategia sintáctica