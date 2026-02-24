Turistas extranjeros salen de Puerto Vallarta tras reanudación de vuelos por violencia en Jalisco

PUERTO VALLARTA, JAL.- Miles de turistas extranjeros comenzaron a abandonar Puerto Vallarta este martes, luego de la reapertura de operaciones aéreas tras los hechos violentos y bloqueos registrados el pasado fin de semana en la región, en el contexto del operativo del 22 de febrero en Jalisco.

Desde primeras horas del día, filas de taxis y unidades de transporte procedentes de hoteles arribaron al Aeropuerto Internacional, donde se dio prioridad a pasajeros con salidas hacia Estados Unidos, Canadá y Europa, de acuerdo con lo observado en la terminal.

La reactivación de vuelos se registró después de que aerolíneas retomaran paulatinamente operaciones hacia y desde Puerto Vallarta y Guadalajara, conforme se redujeron las afectaciones a la movilidad derivadas de los incidentes del fin de semana.

Cerca del mediodía también se reportó la reanudación de rutas nacionales; sin embargo, algunos arribos se registraron con menor ocupación, mientras que los vuelos de salida mostraron alta demanda, incluidos trayectos hacia la Ciudad de México, otras entidades y destinos internacionales.

En el interior de la terminal se observaron filas extensas de visitantes que buscaban salir del destino turístico, mientras personal aeroportuario implementó medidas para agilizar documentación y embarque ante el incremento de pasajeros.

En paralelo, la Embajada de Estados Unidos en México informó que ya no se insta a sus ciudadanos a refugiarse en sus hogares y señaló que los itinerarios se han normalizado en Guadalajara, además de que varias aerolíneas programaron vuelos adicionales este martes 24 de febrero en Puerto Vallarta.

Autoridades locales y federales mantuvieron presencia reforzada en la zona y sostuvieron que las operaciones aéreas continúan con normalidad, aunque el flujo de salida de visitantes se mantiene elevado en la terminal.