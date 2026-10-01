Trump dice que oferta de paz de Irán es deficiente, podría reanudar bombardeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que es “posible” que intensifique los bombardeos contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre y que rechazó la más reciente oferta de paz de Irán porque no es lo suficientemente buena.

Trump dejó abierta la posibilidad de reanudar los bombardeos contra Irán después de las elecciones del 3 de noviembre. Se negó a ofrecer detalles y les dijo a los periodistas: “No puedo decirles eso porque, miren, ya saben, ustedes están preguntando: ¿Dónde van a bombardear?”

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El mandatario de EU le dijo a la revista Time que solo se enteró de esos informes el mismo día en que se realizó la entrevista del 28 de septiembre con los reporteros de la publicación, y añadió: “No puedo imaginarme esto”.

Asimismo señaló que, si el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hubiera sido advertido “habría hecho algo al respecto” o “habría tenido gente al menos en alerta”.

Un periódico israelí informó que el presidente de Emiratos Árabes Unidos advirtió directamente a Netanyahu de que Hamás estaba planeando una gran ofensiva apenas unos días antes de que el grupo miliciano atacara el 7 de octubre de 2023.

RECHAZO DE INFORME

En la misma entrevista con la revista Time, Trump evitó repetidamente responder de forma directa si Netanyahu debería ser reelegido en unas elecciones a finales de este mes.

Trump aseveró que “ya no estoy involucrado en la política” y destacó su propio historial respecto a Israel.

Pero sostuvo que no se debe subestimar a Netanyahu aunque “la gente ha dado por acabado a Bibi muchas, muchas veces, igual que me han dado por acabado a mí muchas, muchas veces”.

Sobre el rival de Netanyahu, Gadi Eisenkot, Trump comentó: “No escucho cosas malas sobre él”.

Los rebeldes hutíes respaldados por Irán se enfrentaron con fuerzas gubernamentales durante la noche hasta el jueves en barrios residenciales del este de Taiz, ubicada a unos 100 kilómetros (60 millas) de Mokha, que los hutíes tomaron el mes pasado.

Una carretera principal que conecta Taiz y Adén quedó cortada debido a los últimos enfrentamientos.

El Hospital Al-Thawra, ubicado a unos pocos kilómetros de los choques, recibió seis cadáveres y 35 heridos el jueves, según el director del hospital, Abdelrahman al-Sabry.

El funcionario le dijo por teléfono a The Associated Press el jueves que el número de muertos y heridos era similar al de principios de septiembre, cuando los combates fueron intensos antes de que los enfrentamientos se desescalaran.

La violencia reanudada en Yemen ha matado a cientos y desplazado a decenas de miles. Los hutíes capturaron el mes pasado la ciudad estratégica de Mokha y varias islas del mar Rojo, ampliando su alcance hasta la vía marítima clave del estrecho de Bab el-Mandeb.

Fue la mayor toma de territorio de los hutíes en años y puso fin a un alto el fuego de 2022 que en gran medida detuvo los principales combates en los 12 años de guerra civil en Yemen.