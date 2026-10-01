Trump dice que podría haber elecciones en Venezuela, pero que aún es ‘demasiado pronto’

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    Trump dice que podría haber elecciones en Venezuela, pero que aún es ‘demasiado pronto’
    Sin embargo el mandatario de Estados Unidos insistió en que ‘ahora mismo es un tema muy delicado’. ESPECIAL.

Estas declaraciones llegan después del encuentro entre el mandatario de EU y Rodríguez en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Venezuela podría celebrar elecciones, pero que aún es “demasiado pronto” para hacerlo.

“Podrían celebrar elecciones. Aunque creo que aún está demasiado verde”, dijo el mandatario en una amplia entrevista con Time Magazine publicada este jueves.

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Trump explicó que “hablaría con ella (con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez) sobre eso. Hablaría con ella sobre eso, pero habrá elecciones”.

Era la primera vez que ambos se veían tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero.

Días después de la cita en Nueva York, Trump reconoció que había hablado con ella sobre elecciones, aunque no dio más detalles.

En la entrevista con Times, el presidente reconoció la buena relación con el gobierno de Rodríguez, “trabajamos bien juntos” y destacó la cooperación en materia petrolera: “Estamos extrayendo una enorme cantidad de petróleo. Pronto llenaremos nuestras reservas nacionales, las reservas estratégicas nacionales”.

Trump afirmó que “estamos ganando mucho dinero, pero Venezuela también está ganando mucho dinero, y tenemos el control total de todas ellas”.

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